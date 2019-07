Chaves, un destino con mucha agua

La semana pasada estuve recorriendo algunas ciudades del norte de Portugal. Concretamente, conociendo una región llamada Tras Os Montes. Era la primera vez que pisaba estas tierras cercanas a Galicia y, antes de partir, deseaba conocer un poco su historia.

Buceando en internet descubrí la importancia que una localidad, llamada Chaves, tuvo durante el imperio romano y cómo supieron integrar en sus vidas las bondades del agua que el suelo guardaba bajo sus pies. Un subsuelo rico por tener un inagotable acuífero a pocos metros de profundidad.

Como curiosidad, según me comentaron, el agua brota a la superficie a nada más y nada menos que 73 grados centígrados. Sí, no me he equivocado al escribirlo. Aguas mineromedicinales, bastantes calientes, que por sus características y propiedades terapéuticas han sido durante siglos el reclamo y la coartada para visitar esta ciudad.

Las termas de Chaves, siguiendo esta tradición milenaria, conforman pues un fantástico argumento también para aquellos que quieren descubrirlas con un fin puramente lúdico y de relajamiento. Independientemente de los contrastados efectos beneficiosos que ofrece para nuestra salud (temas musculares, aparato digestivo, vías respiratorias, recuperación postraumática, etc.) también son muy indicadas para quienes simplemente quieren disfrutar de momentos de paz y tranquilidad. En cierta forma, es mimarse a sí mismo o dejar que, a través de diferentes tratamientos, te mimen. Todo un conjunto de actividades dedicadas al ocio y al bienestar (cabinas de hidromasajes, sauna, baño turco, piscinas termales, spa, masajes, etc.). La balneoterapia está de moda y en Chaves tienen un ejemplo muy representativo.