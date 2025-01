Dallas, el destino que querrá descubrir en 2025

Puede que Texas, y en concreto Dallas, no figure en la «bucket list» de muchos viajeros, pero sin duda es de esos lugares que, casi sin pretenderlo, tienen la capacidad de seducir a quienes se decantan por ellos. Desde espectaculares museos hasta su animada y vibrante vida nocturna, Dallas tiene un lugar para todos.

En su aspecto cultural, durante estos primeros meses del recién estrenado 2025, se celebran algunos eventos muy interesantes, como los ya famosos conciertos Candlelight en espacios emblemáticos. Por ejemplo, ahora en enero, tiene lugar el «Candlelight: Anillos y Dragones» en la majestuosa Catedral de la Esperanza o el del día de San Valentín en el Frontiers of Flight Museum, una opción ideal para una cita inolvidable o simplemente para deleitarse con música clásica en un entorno único. Y para los entusiastas del deporte, los partidos de baloncesto de los Dallas Mavericks y de hockey de los Dallas Stars ofrecen una dosis de adrenalina en el American Airlines Center.

Sus museos siempre cuentan con interesantes exposiciones, como «Japan, Form & Function: The Montgomery Collection» en el Crow Museum of Asian Art o la que organiza el Dallas Contemporary del 24 de enero hasta el 9 de marzo con obras de los estudiantes de bellas artes del norte de Texas en su último año de posgrado. Y por supuesto, como visita imprescindible el Museo de la Sexta Planta en Plaza Dealey, donde se conmemora uno de los momentos más significativos de la historia estadounidense: el asesinato del presidente John F. Kennedy, invitando a reflexionar a los visitantes sobre el impacto que este acontecimiento tuvo a nivel mundial. Su ubicación, en el mismo edificio donde se dispararon los tiros que acabaron con la vida del presidente, añade un componente emocional que es capaz de erizar la piel. El Dallas Museum of Art y el Nasher Sculpture, en el Dallas Ars District, son también visitas muy recomendables.

Dejando a un lado su faceta más cultural y artística, Dallas sorprende con su dinamismo urbano, reflejado en un skyline que desafía las expectativas y los estereotipos. Esta ciudad, cosmopolita y moderna, ha evolucionado a lo largo de los años, tal y como puede verse en sus diferentes barrios y sus impresionantes rascacielos, como el Bank of America Plaza, cuyos 312 metros de altura lo convierten en el edificio más alto de la ciudad y un símbolo de su indiscutible evolución.

Dallas Dreamstime

Entre sus barrios más destacados sobresalen el Bishop Arts District, con un ambiente bohemio y encantador lleno de boutiques independientes, galerías de arte, cafeterías y restaurantes, y el histórico Deep Ellum, muy conocido por sus raíces en el jazz y el blues, ya que en sus clubes se dieron a conocer músicos tan importantes como Lemon Jefferson, padre del blues texano, y Lead Belly.

Pero Dallas sabe ofrecer también rincones que invitan al descanso y la desconexión. El Klyde Warren Park es un buen ejemplo. Construido sobre una autopista, este parque cuenta con áreas de pícnic, food trucks y eventos al aire libre. Los amantes de estos espacios tienen una cita ineludible con el Dallas Arboretum and Botanical Garden, a orillas del lago White Rock. En invierno, sus senderos ofrecen un paseo entre paisajes que combinan la serenidad del agua y la belleza de sus colecciones florales, enfrentando las temperaturas más frescas con un encanto especial.

Fort Worth: escapada al corazón del Texas más auténtico

Continuando con lugares que retan a la imagen que se tiene de ellos, Fort Worth, situado a apenas 30 minutos en coche desde Dallas, ofrece una maravillosa experiencia complementaria si se dispone de tiempo. Conocida como la «ciudad de los vaqueros y la cultura», en ella se fusiona la esencia más tradicional de Texas con una rica oferta cultural.

El Stockyards National Historic District es quizás su mayor emblema. Aquí se siente el auténtico espíritu del viejo Oeste, ya que se puede disfrutar de espectáculos de rodeo, recorrer calles adoquinadas donde aún desfilan cowboys y disfrutar de bares saloon que evocan otra época, como el legendario White Elephant Saloon.

Más allá de su legado vaquero, su Cultural District alberga algunos de los mejores museos del estado, como el Kimbell Art Museum, el cual tiene una notable y muy preciada colección de arte de Europa, Asia y de las culturas precolombinas. En sus colecciones se pueden admirar obras de diferentes artistas: desde El Greco hasta Picasso, pasando por Matisse, Rubens o Velázquez, entre otros muchos. Destaca también The Modern Art Museum of Fort Worth, cuyos cinco pabellones cuentan con una de las colecciones más importantes de arte moderno y contemporáneo internacional en el centro de los Estados Unidos. En su interior se encuentran obras pertenecientes al expresionismo abstracto, al arte pop o al minimalismo.

Y para terminar, el Sundance Square es una parada imprescindible. En el corazón de Fort Worth, este distrito combina tiendas modernas, restaurantes para todos los gustos y teatros, como el icónico Bass Performance Hall, un lugar emblemático para el arte escénico en Texas.

Sin duda, Dallas y Fort Worth son de esos destinos poco convencionales, pero que sorprenden y atrapan cuando se visitan. Anímese a abrirles las puertas a sus viajes de este 2025 a este tipo de lugares menos populares y conocidos, ¡le van a encantar!