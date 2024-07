Descubre las cinco joyas costeras de España, según un ranking de National Geographic

Hace unos días, la sección de viajes de la revista National Geographic publicó un ranking con las que consideran son las mejores 25 playas de Europa. Esta lista incluye una gran variedad de playas, cada una con sus propias características únicas. Sin embargo, a nadie le sorprenderá encontrar que, en esta lista, la mayor parte de las playas se encuentren en países del sur de Europa, conocidos por sus hermosos litorales. Países como Italia, Grecia, Portugal, España y Francia dominan la lista. Sin embargo, también se mencionan playas de otros países como Croacia, Albania y Turquía, que ofrecen destinos igualmente impresionantes.

Las cinco mejores playas de España

En el caso de España, podemos sentirnos especialmente orgullosos, ya que nuestro país ha logrado incluir cinco playas en esta prestigiosa lista. Esto refleja la diversidad y la belleza de nuestras costas, y reafirma a España como uno de los destinos de playa más atractivos de Europa. Si quieres conocer cuáles son las 5 playas españolas elegidas por National Geographic, continúa leyendo:

Ses Illetes

La pequeña isla balear de Formentera alberga la más idílica de las playas. Sus 450 metros de hermosas arenas blancas y sus aguas de un azul cristalino se extienden hacia el norte hasta la isla de Espalmador, donde solo los visitantes más valientes se atreven a nadar con la marea baja. Ses Illetes ofrece dos playas en una, un lado con viento y olas y otro con un mar hermoso y tranquilo. A diferencia de lo que ocurre con la mayoría de las playas, Ses Illetes no se llena de gente, incluso en temporada alta. Además, goza de especial protección por formar parte del Parque Natural de Ses Salines. Las tranquilas aguas de Ses Illetes son ideales para nadar y practicar deportes acuáticos, como snorkel y paddle surf. También es un lugar perfecto para relajarse en la playa, tomar el sol y simplemente desconectar del estrés cotidiano.

As Catedrais

Cuando la fuerza del mar se une a la paciencia del tiempo, el resultado son los arbotantes de 30 metros de altura de las playa das Catedrais. La paya As Catedrais es una maravilla natural ubicada en la Mariña de Lugo y es, sin lugar a dudas, una de los mayores tesoros naturales de nuestro país. Conocida como "la catedral del mar" es de visita imprescindible si viajas a Galicia. Durante los meses de verano es necesario solicitar una autorización gratuita a través de la página web oficial para visitar la playa As Catedrais, asegurando así que el entorno no se vea perjudicado por el exceso de turistas y que todos los visitantes puedan disfrutar de la belleza del lugar de manera responsable y sostenible.

Macarella y Macarelleta

Estas dos playas se encuentran en Menorca. Al sur de la isla, descubrimos Macarelleta y Macarella, consideradas dos de las playas más bellas de las Islas Baleares, de España y de Europa. La revista destaca que "sus aguas claras de color turquesa y la vegetación que las rodea las convierte en auténticos paraísos playeros de Europa, y en las mejores playas de Menorca". Con 110 metros de largo y 20 de ancho, Macarella es la mayor de las dos. Ambas playas están conectadas por un sendero tallado en la roca caliza del acantilado, que alcanza hasta 30 metros de altura y se accede a través de unas escaleras. Para llegar a estas impresionantes playas, se puede optar por un acceso restringido en coche, dejando el vehículo en un aparcamiento a un kilómetro de distancia. No obstante, muchos prefieren visitarlas en barco.

Dunas de Corralejo

Las Dunas de Corralejo son un vasto paraíso de arenas doradas y aguas cristalinas que se despliega majestuoso en la costa noroeste de la isla de Fuerteventura, en las Islas Canarias. Este paisaje de ensueño se encuentra protegido bajo el manto del Parque Natural Dunas de Corralejo, extendiéndose a lo largo de 9 kilómetros de costa que parecen infinitos. En el norte encontramos playas como Médano, El Viejo y el Bajo Negro, equipadas con todas las comodidades que un visitante puede desear: duchas, baños y servicios de alquiler de sombrillas y tumbonas, invitando a relajarse bajo el sol eterno. Pero a medida que uno se adentra hacia el sur, las playas revelan su lado más salvaje y prístino. Aquí, la naturaleza se muestra en su estado más puro, ofreciendo un refugio para aquellos que buscan una conexión más íntima con el entorno.

Playa del Benijo

Ubicada en el norte de Tenerife, esta playa volcánica es un auténtico tesoro natural. Es una de las más salvajes de la isla y un rincón escondido en Taganana, donde los atardeceres se tornan mágicos al fusionarse el rojo del horizonte con la resaca del mar y las siluetas de los roques volcánicos emergen del agua. Entre el Roque Benijo y el Roque La Rapadura, en el Parque Rural de Anaga, se encuentra este lugar virgen de arena negra y grava, aún por descubrir para muchos viajeros.

¿Cuál es la playa más bonita de Europa?

Scala dei Turchi, ubicada en Sicilia (Italia), es una formación rocosa que se traduce como "Escalera de los Turcos". Esta impresionante cala está rodeada de acantilados blancos y se encuentra cerca de la ciudad de Agrigento, famosa por su yacimiento arqueológico. La Scala dei Turchi está formada por roca calcárea sedimentaria de un intenso color blanco. Con el tiempo, la erosión ha moldeado estas rocas en una serie de pasarelas naturales que descienden suavemente hacia el mar Mediterráneo, cuyas aguas cristalinas se extienden a nuestros pies.

Visitar Scala dei Turchi es una experiencia única debido a la combinación de su deslumbrante paisaje blanco y el azul profundo del mar. Es un lugar perfecto para tomar fotos, pasear por las rocas y disfrutar de las vistas panorámicas. Además, en sus alrededores se encuentran otras playas igualmente encantadoras, como Le Pergole, Punta Grande, Giallonardo y Rosello, que también merecen una visita. Este destino no solo es un paraíso natural, sino también un lugar ideal para aquellos interesados en la historia y la geología.