    El destino favorito de los españoles para el puente de octubre: no es el que te imaginas

    Un 26% de los españoles ha optado por destinos nacionales, mientras que un 74% se ha decantado por viajar al extranjero

    Laura Mesonero Ortiz
    El puente de octubre siempre es una de las fechas clave para el turismo español y este año no iba a ser menos. Con el festivo del Día de la Hispanidad trasladado al lunes 13 en comunidades como Andalucía, Castilla y León, Extremadura o Aragón, miles de viajeros han aprovechado el fin de semana largo para organizar escapadas dentro y fuera del país.

    De acuerdo con los datos de GuruWalk, la plataforma global de actividades turísticas y culturales, un 26% de los españoles ha optado por destinos nacionales, mientras que un 74% se ha decantado por viajar al extranjero, reforzando una tendencia creciente hacia la internacionalización de los viajes cortos.

    El atractivo del turismo nacional

    Las grandes capitales históricas y las ciudades con un fuerte patrimonio cultural y gastronómico se mantienen como favoritas en España. Los 10 destinos más demandados han sido:

    • Toledo (12%)
    • Madrid (8,9%)
    • Sevilla (5,9%)
    • Granada (5,5%)
    • Valencia (3,3%)
    • Barcelona (3,3%)
    • Málaga (3%)
    • Córdoba (3%)
    • Salamanca (2,8%)
    • Mérida (2,6%)

    “Este puente reúne tres factores clave: buen clima tras el verano, precios más moderados y una amplia oferta cultural y gastronómica en todo el mundo”, explica Belén Casanova, Head of Supply de GuruWalk.

    Europa lidera las escapadas internacionales

    El 86% de los españoles que viajaron al extranjero lo hicieron a ciudades europeas, aprovechando la cercanía y las conexiones aéreas y ferroviarias. Roma (Italia) y Budapest (Hungría) se sitúan a la cabeza por su combinación de historia, arquitectura y ambiente local.

    En América, el interés se concentra en Latinoamérica y en algunas de las principales metrópolis de Estados Unidos. Lima (Perú), Río de Janeiro (Brasil) y Medellín (Colombia) destacan en la región, mientras que en Norteamérica, Nueva York concentra un 31% de las reservas hacia América, seguida de San Francisco.

    Asia y África ganan protagonismo

    Aunque con menor volumen, se observa un repunte en destinos de Asia y África. Estambul (Turquía) sorprende como una de las opciones emergentes, junto a Tokio y Kyoto en Japón. En el continente africano, Marrakech, Fez y Tánger comienzan a consolidarse como alternativas atractivas para escapadas de corta duración.

    Viajeros que buscan experiencias auténticas

    “Los viajeros de 2025 buscan experiencias auténticas, con guías locales y propuestas que se adapten a sus intereses: desde recorridos históricos hasta aventuras en la naturaleza o degustaciones gastronómicas”, añade Casanova.

