El metro de Moscú: el viaje más profundo a Rusia

Visitar el metro moscovita

Podría existir una segunda red aún más profunda

Una de las razones por las que el metro de Moscú despierta tanta fascinación, además de por su arquitectura, son sus leyendas urbanas. Fantasmas, estatuas que atraen la buena suerte o pasillos que traspasan realidad y fantasía. Pero la más conocida es una que podría ser cierta, y con ella, se abre una puerta a muchas preguntas. Según se murmura, bajo el metro moscovita, hay una segunda red de líneas, aún más profunda, llamada Metro-2 o D-6, que supuestamente funciona en paralelo y conecta diversas instituciones gubernamentales con búnkeres subterráneos en las afueras de la ciudad. Se cree que este metro secreto es operado por el ejército. En 1994 un grupo de exploración dijo haber encontrado una entrada a este segundo sistema subterráneo, pero la mayoría de las fuentes de información coinciden en la escasa verosimilitud de la historia. Sea como sea, no ha sido desmentida por las autoridades, y en algunos rincones de las estaciones de metro públicas se encuentran escaleras cerradas sin explicación de hacia donde conducen.

El metro de Moscú no es solo un medio para llegar a un destino, es un destino en sí mismo. Podría decirse que es el corazón de Rusia y que no se conoce el alma de este país hasta que no se recorre su parte más profunda.

Descubre Moscú con Vueling