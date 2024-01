Madeira, el mejor destino insular también en invierno

Viajar en invierno tiene muchas caras. Y es que el invierno abre un abanico de posibilidades que va desde destinos con nieve a otros con clima cálido. Pero si algo trae el invierno al viajero es un momento inspirador para visitar lugares al ritmo deseado, lejos de la frenética temporada turística veraniega. Por ejemplo, uno de ellos es el galardonado por novena vez consecutiva hace apenas unos meses como el «Mejor Destino Insular del Mundo» en los «World Travel Awards»: Madeira.

Esta bonita isla portuguesa ofrece en los meses invernales no solo un clima suave y subtropical con temperaturas muy agradables, algo que es ideal para los amantes de la naturaleza y las actividades al aire libre, sino también otros alicientes entre los que destaca su famoso carnaval. Música, máscaras, disfraces y decoraciones serán protagonistas absolutos en febrero, no en vano el carnaval es una de las citas más relevantes del calendario de festividades madeirense.

Paraíso en todos los sentidos e incluida en la lista de todo viajero que se precie, Madeira es perfecta si se desea un destino con clima cálido para unas tranquilas vacaciones de invierno. Sus majestuosos paisajes invitan a realizar actividades al aire libre, y sus pintorescas localidades junto a una deliciosa gastronomía no dejan indiferente a nadie.

De paseo por Funchal

Aunque existen muchas maneras de disfrutar de una isla con tanto encanto como Madeira, algunas pueden decirse que son obligadas si se visita. Nunca defraudan. Una de ellas es pasear por su bonita capital, Funchal, cuyo casco histórico está repleto de restaurantes en los que probar la gastronomía del lugar y la poncha, la bebida típica de la región de Madeira. Perderse por sus laberínticas callejuelas obsequia con ver el arte urbano en paredes y puertas, así como encontrarse con el emblemático Mercado dos Lavradores y el Jardín de Almirante Reis, con varias obras de arte hechas por los propios oriundos de la isla.

Visita ineludible en Funchal es Monte, con atractivos tan bonitos como el Jardín Botánico, que se alza como un mirador con vistas al Valle de la Ribeira de João Gomes, a la propia ciudad y al Atlántico. Y para aquel que le gusten las zonas verdes, es imprescindible visitar Monte Palace Madeira Tropical Garden, a unos cinco kilómetros del centro de la ciudad. Con sus más de 70.000 metros cuadrados es uno de los jardines más bellos de la isla, y por su exuberancia, su arquitectura y sus estanques con los hipnóticos peces koi podría decirse que es una de las zonas verdes más hermosas de toda Europa. En Monte se encuentran los populares y divertidos carreiros, grandes cestos de mimbre y madera manejados por dos señores que sirven para bajar colina abajo, ¡es una experiencia imprescindible si se viaja a Madeira!

Madeira Dreamstime

Por otro lado, el avistamiento de delfines y ballenas es otra de las interesantes y diversas actividades que ofrece esta isla y, cómo no, el senderismo. Gracias a su riqueza natural, es una isla perfecta para hacer rutas. Algunas de las caminatas más conocidas son la que van desde el Pico do Arieiro a Pico Ruivo, con impresionantes panorámicas de montañas y el mar a cada lado, y la Vereda da Ponta de São Lourenço, una ruta obligada para quien quiere descubrir los encantos de la costa este: miradores con acantilados escarpados, chimeneas marineras y un paisaje volcánico que contrasta con la exuberante vegetación verde del resto de la isla. Si quiere sentir la esencia de la isla, no dude en hacer al menos estas dos rutas, la belleza de los paisajes que se abren a su paso es algo que le acompañará de por vida.

Un carnaval único

En unas semanas Madeira desplegará todo su encanto durante el carnaval. Una explosión de colores y alegría carnavalesca inundará las calles convertidas en pasarelas de creatividad del 7 al 18 de febrero. El baile, la música e increíbles disfraces se adueñan de toda la isla.

Sin duda, el carnaval de Madeira está considerado uno de los mejores de toda Europa. Tradicionalmente hay dos desfiles. El más importante y sofisticado es el famoso Cortejo Alegórico, que se celebra el sábado diez de febrero; en él grupos de samba disfrazados con coloridos vestidos bailan al ritmo de la música por las calles de Funchal, llenando la ciudad de un ambiente que recuerda al mismísimo carnaval de Río de Janeiro. El martes siguiente, el día 13, se celebra el segundo desfile, conocido como Cortejo Trapalhão. En ambos casos, el itinerario pasa por el centro de la ciudad y terminan en la Plaza Municipal, con un programa que se completa con diferentes actuaciones y competiciones de disfraces.

Estos dos desfiles y los eventos más importantes del carnaval tienen lugar en Funchal, sin embargo, unos días antes, del 2 al 4 de febrero, la Fiesta de los Compadres en Santana, al noroeste de la isla, es la que marca el inicio del carnaval, por lo que si quiere vivir la experiencia completa, no dude en acercarse a esta bonita localidad madeirense los primeros días de febrero.

Todos hemos oído que «la vida son dos días», convirtámoslos en tres viajando todo lo que podamos y más. Destinos como este que ofrecen una combinación única de belleza natural, gastronomía y cultura regalan vivencias que hacen más intensa la vida. No espere más, prepare sus maletas y ponga rumbo al que está considerado, por méritos propios, como mejor destino insular del mundo.