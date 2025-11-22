JW Marriott Istanbul Marmara Sea: un santuario de lujo y sensaciones entre Europa y Asia

Desde el momento en que se divisa el hotel en la costa de Ataköy, la impresión es la de un edificio que no solo se alza sobre el mar, sino que dialoga con él. Su fachada de cristal refleja los tonos cambiantes de la luz mediterránea: los dorados del amanecer, los azules profundos del mediodía y los rojos y naranjas de los atardeceres. La arquitectura moderna se integra con elementos que evocan la tradición turca: líneas limpias, materiales nobles y espacios cuidadosamente proporcionados que transmiten sensación de amplitud y serenidad. Al entrar, el vestíbulo impresiona con su doble altura y su iluminación natural, que inunda un espacio decorado con mármoles pulidos, maderas cálidas y tejidos de alta calidad, creando una bienvenida donde la elegancia y la calidez se perciben al instante.

Este auténtico paraíso hotelero-arquitectónico cuenta con 204 habitaciones y suites, además de 37 residencias de lujo, cada una diseñada para maximizar la conexión con el mar y la ciudad, y que simplemente dejarán al huésped con la boca abierta. Desde los espacios más íntimos hasta la imponente Presidential Suite de 399 m², con terraza privada y vistas que se pierden en el horizonte, cada habitación es un santuario de confort y estilo. Los balcones y ventanales de piso a techo permiten contemplar Estambul y el mar en todo su esplendor, mientras la iluminación ambiental, los sistemas de climatización avanzados y la tecnología integrada aseguran una experiencia moderna y cómoda. Cada detalle, desde la selección de textiles hasta la ergonomía del mobiliario, está pensado para que el huésped se sienta envuelto en lujo y tranquilidad.

Gastronomías turca y japonesa