Moscú, el corazón de Rusia

El alma de Moscú

La catedral de San Basilio

Dicen que no se ha visitado la verdadera Moscú hasta que no se recorre su parte histórica, pero sobre todo, hasta que no se ha visitado la Catedral de San Basilio, pues en ella se comprenden muchas cosas, como la importancia de la religión en esta tierra.

La catedral se edificó en el siglo XVI, ordenada levantar por Iván el Terrible en conmemoración de una gran victoria, para que nunca quedara en el olvido la destrucción de la guerra. En la base del que sería un único templo se erigieron pequeñas iglesias conectadas entre sí por galerías y pasadizos que asemejan un laberinto sagrado, aunque tal vez un poco tenebroso, pero dotado de una entrañable belleza por sus pequeños recovecos, y por la espiritualidad de las pinturas que la visten como si fueran un manto de profundo sentido religioso.

En un principio la Catedral de San Basilio se utilizaba para conservar las riquezas del Zar, aunque también se oficiaban misas ortodoxas. Con el tiempo cada generación dejó en ella su testimonio arquitectónico, destacando las refinadas cúpulas con las que se coronó su estructura en 1595 y que fueron pintadas de diferentes colores en el siglo XVIII, llegando a convertirse no solo en símbolo de Moscú, sino de toda Rusia, pues una cosa es latente en cada centímetro de Moscú: sus profundas raíces rusas la convierten en algo más que en la capital del país, hacen que sea “bandera” izada de todo un territorio otrora llamado URSS.