LA RAZÓN reconoce la excelente labor de la industria turística

La industria turística mundial vuelve a marchar viento en popa a toda vela. Y España no solo no se está quedando atrás, sino que está liderando, con contundencia, el rumbo hacia el que todo apunta que será el mejor año de la historia del turismo de nuestro país. Los datos no dejan lugar a dudas, ya que durante los primeros cinco meses de 2023 España ha recibido casi 30 millones de visitantes internacionales, lo que supone superar las cifras prepandemia, que ya fueron las mejores hasta el momento.

Parte de la culpa de ese éxito reside, sin duda, en el buen hacer del sector turístico, que ha sabido aprovechar los peores años de la pandemia para actualizarse, reinventarse y ser más atractivo y competitivo que nunca. Por ello, LA RAZÓN ha querido reconocer la labor de instituciones nacionales e internacionales, así como de empresas, durante la XII edición de los Premios Turismo, un acto que se celebró ayer en el Museo Automovilístico y de la Moda de Málaga.

Fueron numerosas las autoridades políticas que acompañaron a LA RAZÓN en esta cita tan especial de homenaje al sector turístico, como Arturo Bernal, consejero de Turismo, Cultura y Deporte de la Junta de Andalucía, Emiliano García-Page, presidente de la Junta de Castilla-La Mancha, Francisco de la Torre, alcalde de Málaga, Margarita del Cid, alcaldesa de Torremolinos, José María Román, alcalde de Chiclana, Lisardo Morán, gerente de Turismo Andaluz, Yolanda de Aguilar, secretaria general de Turismo de Andalucía, Ana Mata, diputada provincial de Málaga, Carmen Pita, directora de Promoción de Turismo de Galicia, Khalid Mimi, director de la Oficina Nacional Marroquí de Turismo para Espana, Portugal y Latinoamérica, Amalia López, concejal del Ayuntamiento de Roquetas de Mar, Carmen García Galán, jefa de Área de Oficinas de Turismo de la Subdirección General de Promoción Turística de la Comunidad de Madrid, o Jesús Fernández Sanz, consejero de Sanidad de Castilla-La Mancha, entre otros.

Categoría Destinos

Bajo la batuta de Roberto Brasero, y después de disfrutar de una actuación del artista Gonzalo Alhambra, Pepe Lugo, delegado de LA RAZÓN en Andalucía, dio la bienvenida y entregó el primer galardón a Arturo Bernal, quien recogió el premio a la Mejor Promoción Internacional en nombre de Turismo Andaluz. “Somos el destino nacional que escoge uno de cada cinco viajeros internacionales, con un impacto de más de 22.500 millones de euros, de los que 15.000 lo hacen de forma directa, generando un empleo que está en auge y nos permite ser una garantía de calidad de servicio, gracias a las excelentes infraestructuras que tenemos y a la profesionalidad de quienes trabajan en este sector. Todo esto nos permite decir con orgullo que Andalucía es líder en turismo Y las previsiones nos hacen ser muy optimistas, ya que este verano se espera que nos visiten 11 millones de turistas, con un crecimiento muy por encima de 2019. Tenemos que estar muy orgullosos y seguir por este camino”, aseguró.

Unas palabras que también refrendó Emiliano García-Page tras recoger el Premio a la Mejor campaña turística por su promoción Castilla-La Mancha de cine de manos del diseñador Félix Ramiro. “El turismo en España es una potente razón para que todos nos sintamos tremendamente orgullosos. No tenemos mejor comercial que cada viajero que nos visita y se va contando maravillas. El turismo es nuestro petróleo porque hemos convertido un hábito en una auténtica industria, pues hemos encontrado la mejor materia prima en nosotros mismos y en lo que podemos ofrecer como país. Somos una gran potencia turística y estos galardones son una buena prueba de ello”, aseguró el presidente de la Junta de Castilla-La Mancha.

El buen hacer de instituciones y empresas públicas quedó patente en la categoría de destinos nacionales e internacionales, en la que se reconocieron a entidades como Turismo de Marruecos, Premio al mejor destino internacional turístico sostenible; Malta, Premio a la mejor iniciativa de turismo religioso por su Camino Maltés; Comunidad Intermunicipal Beira Baixa, Premio al mejor destino interior de Portugal; Comunidad de Madrid, Premio por su campaña Mad Rural; Xunta de Galicia, Premio a la promoción del turismo cultural; Roquetas de Mar, Premio al mejor destino de costa; Chiclana de la Frontera, Premio al mejor destino sostenible; Margarita del Cid, Premio especial al compromiso con el turismo de Torremolinos.

Categoría Alojamientos

Por su parte, en la categoría de Alojamientos, los galardones fueron para Tivoli Hoteles, Mejor cadena internacional en su 90 aniversario; Hotel Las Arenas Balneario, Premio al mejor hotel de congresos de la Comunidad Valenciana, un galardón que entregó Pablo Ossorio, de Bodegas Hispano Suizas; Hotel Avani Alonso Martínez, Premio al Mejor hotel de ciudad; La Bobadilla, a Royal Hideway Hotel, Premio al Mejor resort por su alta gastronomía sostenible; Camping Las Gaviotas, Premio a las Mejores propuestas de calidad y servicios exclusivos, y Camping Lo Monte, Premio a la excelencia en servicios e instalaciones en el sector del camping.

Categoría Cruceros y Ocio

En la categoría de Cruceros los reconocimientos recayeron en MSC Cruceros, Premio a la sostenibilidad en el sector de los cruceros, y en CroisiEurope, Premio a la Mejor compañía de cruceros fluviales.

Por su parte, la Categoría de Ocio se reconoció el buen trabajo del Teatro Real, Premio al fomento del turismo cultural de calidad; Concert Music Festival, Premio al Mejor festival sostenible de España, y Terra Natura, Premio a la Mejor propuesta de ocio y entretenimiento.

Categoría Servicios turísticos

Por último, la categoría de Servicios turísticos avaló el buen hacer de compañías privadas como MyTransfers, Premio a la innovación en movilidad turística; Smartrental Group, Premio a la empresa más innovadora en productos hoteleros, serviced apartments y co livings; Bujaldon, Premio al mejor bróker de seguros de viajes para agencias; C. T. BELL, Premio a la Calidad en soluciones de telecomunicaciones para el sector hotelero; Grupo Nassau, Premio al Beach Club 2023; Flyschool Air Academy, Premio a la Excelencia en formación aeronáutica, y a European Bartender School, Premio a la Excelencia y trayectoria en formación.

Tras la gala, realizada en colaboración con Renfe y con el apoyo de Turismo de Marruecos y Félix Ramiro, los asistentes pudieron disfrutar de un cóctel diseñado por Alabardero Catering, acompañado de los mejores vinos de Bodegas Hispano Suizas y cervezas Victoria.