Santiago de Alfama, el renacer de un antiguo palacio

Mencionar el barrio lisboeta de Alfama es referirse a parte del alma de esta cosmopolita ciudad.

Cuna del fado, con preciosos miradores y empinadas callejuelas, sus aires melancólicos y románticos hacen de él una visita obligada para cuantos se acercan a la capital portuguesa.

Con un sabor propio y un caótico encanto, bajo la atenta mirada del castillo de San Jorge, no hay duda que esta parte de Lisboa tiene una personalidad bien diferenciada.

En un escenario tan simbólico y representativo como éste encontramos uno de esos cinco estrellas en los que la palabra recomendable se queda corta. Su nombre: Santiago de Alfama (www.santiagodealfama.com).

En Rua de Santiago, 10-14, descubrimos, en lo que fuera antaño un palacio del siglo XV, un precioso hotel boutique. De los que el viajero repetiría una y otra vez.

Cercano a la iglesia de Santa Lucía y San Blas (sede de la Orden de Malta en Portugal), junto a la emblemática Iglesia de Santiago (punto origen de este Camino portugués hasta la plaza del Obradoiro) y próximo al mirador de Santa Lucía (con una de las más bonitas panorámicas de Lisboa) se erigió este palacio, ahora perfectamente restaurado para otros fines, donde también descubriremos columnas manuelinas y algún vestigio romano en su interior.

Mirador de Santa Lucía JNarro

Además, siempre es bueno recordarlo, el famoso tranvía 28, uno de los más icónicos de Lisboa, tiene, apenas a unos metros de Santiago de Alfama, una de sus paradas.

La renovación de estos centenarios muros, obra del famoso arquitecto portugués Luís Rebelo de Andrade (con la premisa cumplida del respeto a la historia de estas estancias), ha permitido crear una atmósfera que, sin olvidar el pasado, no escatima en detalles y lujos gracias también un minucioso trabajo de decoración en el que ha tenido un papel esencial su propietaria Heleen Uitenbroek. Mobiliario moderno y actual perfectamente fusionado en un edificio centenario. Historia y presente en un edificio único para deleite del huésped.

Diecinueve acogedoras y amplias habitaciones, cada una con una estética diferenciada y con distintos tamaños para adaptarse al diseño existente del edificio, se despliegan como una oferta de primer nivel apta para el más exigente de los huéspedes.

No en vano, este hotel es uno de los pocos de Lisboa galardonado con una prestigiosa llave Michelin.

Descansar en estas habitaciones es todo un privilegio Santiago de Alfama Boutique Hotel

Solo con poner atención en detalles como la marca de los amenities, los tipos de almohadas, la calidad de sábanas y edredones o la amplitud de los baños, con ducha y bañera independente muchos de ellos, el viajero se da cuenta de su singularidad y exclusividad.

Un bonito e inigualable puzle que une a la perfección piezas tan singulares como sus antiguos muros con modernas obras de arte. Algunas, por ejemplo, de la conocida artista portuguesa Sandra Baia.

Santiago de Alfama no solo presta atención a la comodidad de las habitaciones y al descanso (en el que siempre ayuda su coqueto salón de belleza y relajación -The Beauty Bar- donde se realizan todo tipo de masajes en cara, cuerpo, manos o pies). También la propuesta gastronómica está perfectamente representada a través de varias vertientes.

Además de un completísimo y variado desayuno, bajo el nombre de "Audrey`s Café, Bistro & Bar" descubrimos una cafetería (en la que disfrutar, en el interior o en la terraza, de un magnífico repertorio de la más refinada repostería), un bar (el lugar perfecto, gracias a la variedad de los cócteles, para una agradable conversación) y su restaurante, donde pasar una fantástica velada gracias a un buen equipo de sala y de cocina dirigido por el talentoso chef Thiago Cesar.

Audrey`s Bar JNarro

Todo ello, en un cuidado escenario donde tanto cubertería, como vajilla y cristalería son de reconocidas marcas y distintos cuadros y fotografías de conocidos artistas adornan sus paredes.

Un hotel, sin duda, para ocasiones especiales, para eventos íntimos y para sorpresas inolvidables.

Un trabajo tan bien realizado tenía que tener sus reconocimientos. Además de la mencionada llave Michelin, por citar alguno de ellos, TripAdvisor lo incluyó en el selecto grupo “The Best Luxury Hotel in the World“

Este hotel boutique ha sido reconocido con una llave Michelin JNarro

En definitiva, un alojamiento creador de recuerdos imborrables en una localización única como es el corazón del barrio de Alfama.