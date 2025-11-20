Chic y privado, el Penthouse madrileño donde las cosas pasan

Madrid es una ciudad que se disfruta a pie de calle, pero qué pasaría si la miráramos desde las alturas en un ambiente privado y exclusivo. El Penthouse de Thompson Madrid, part of Hyatt, situado en pleno centro de Madrid, se consolida como ese refugio elevado de vistas privilegiadas, donde las sinergias fluyen y los encuentros más discretos encuentran su escenario natural.

Si bien el edificio es ya una referencia del estilismo contemporáneo, la Penthouse es una de las joyas más preciadas del hotel. Desplegada en las plantas 9 y 10, este dúplex de 222 metros cuadrados es un espacio donde el arte, el diseño y la luz se confabulan para crear un ambiente que parece flotar sobre la ciudad. Firmada por el estudio de Luisa Olazábal, combina artesanía, piezas únicas y una estética mid-century que respira atemporalidad. Maderas oscuras, mármol, tonos ámbar y texturas profundas convierten cada estancia en un escenario digno de una película.

De cara a las fiestas de fin de año, el Penthouse de Thompson vuelve a ser ese punto de encuentro donde la elegancia se calibra al milímetro para quienes buscan celebrar sin exponerse y disfrutar sin preocupaciones de un momento íntimo desde un ángulo de la ciudad privilegiado.

En cuanto a eventos, Thompson Madrid es ya un punto icónico si hablamos de espacios en tendencia, gracias a su estilo contemporáneo y su ubicación estratégica. Su Living Room está equipado con tecnología de vanguardia, el cual permite acoger reuniones y conferencias, adaptables a cada cliente. Cuenta con proyección inalámbrica, pared de vídeo compatible con Zoom, Teams y Google, y un sistema pensado para convertir cualquier encuentro en un entorno funcional. Además, el hotel pone a disposición una entrada privada para eventos.

Un hotel que redefine la escena madrileña

La primera y única propiedad de la marca Thompson en Europa eligió Madrid para revolucionar la experiencia hotelera premium. En medio de la calle Montera y la Plaza del Carmen, su edificio, marca la diferencia de todo que se conoce en la zona y se convierte en un hito urbano inconfundible. El hotel es el resultado de un trabajo minucioso del estudio madrileño liderado por Penélope Tena e Ignacio López, firma que ha utilizado materiales nobles como mármol, piel y madera, para crear un espacio ideal para quienes buscan un equilibrio entre estilo y confort.

Como joya de la corona, la Penthouse ocupa las plantas superiores del edificio, incluso por encima del rooftop ubicado en la planta 8. Desde este punto se puede disfrutar de vistas espectaculares al cielo y a los tejados del centro histórico. Este refugio se ha implementado con un mobiliario y accesorios que ponen al arte como protagonista. Obras de Andrea Torres, Bruno Olle, Marta Bermejo y Pablo Merchante, entre otros, convierten la Penthouse en un microcosmos artístico donde cada pieza ha sido seleccionada para dialogar con el espacio.

Más allá de su arquitectura y su estética, la Penthouse propone una manera distinta de vivir Madrid: elevada, íntima y profundamente inspiradora. Un espacio donde no solo pasan cosas, sino donde pasan las cosas que importan.