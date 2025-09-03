GTA 6 ofrece una nueva pista que podría indicar la llegada de su nuevo tráiler

El fenómeno que rodea a Grand Theft Auto VI sigue creciendo a medida que nos acercamos a su lanzamiento en 2026. Cada nuevo movimiento de Rockstar Games genera un auténtico terremoto en la comunidad, como ya ocurrió en diciembre de 2023 con el primer tráiler del juego, que acumula más de 265 millones de visualizaciones en YouTube, y con el segundo, publicado en mayo de este año, que ya supera los 129 millones.

Ahora, todas las miradas están puestas en el siguiente paso lógico, que es el tercer avance de título. En este sentido, una publicación de la empresa desarrolladora podría haber anticipado que este está más cerca de lo que se podría esperar.

Una oferta de trabajo apunta a más tráileres de GTA 6 en camino

La pista más reciente proviene de una nueva oferta de trabajo publicada por Rockstar Games, en la que buscan profesionales para la creación de tráileres y materiales promocionales destinados a redes sociales, televisión y cines. Esto ha hecho que muchos seguidores interpreten que el estudio está preparando la maquinaria de marketing de cara al esperado tercer avance de GTA 6.

En foros y redes sociales, las apuestas están divididas, aunque la mayoría coincide en que noviembre o diciembre son los meses más probables para ver el nuevo tráiler. Algunos jugadores incluso especulan con que ese lanzamiento vendría acompañado de la apertura de las reservas antes de Navidad, lo que encajaría con una campaña promocional de seis meses hasta su estreno oficial, previsto para el 26 de mayo de 2026.

Hasta ahora, Rockstar no ha confirmado fechas ni dado pistas claras respecto a este tercer tráiler, pero el patrón de lanzamientos anteriores y el movimiento en el área de marketing parecen indicar que las próximas semanas podrían traer novedades importantes.