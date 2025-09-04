Marvel's Wolverine podría ofrecer grandes noticias muy pronto para los jugadores de PS5

Desde que se anunció en el PlayStation Showcase de 2021, el juego de Wolverine de Insomniac Games ha generado gran expectación entre los jugadores de PS5. La combinación de la experiencia de la desarrolladora en juegos de superhéroes y la icónica figura de Logan parece una unión destinada al éxito, pero lo cierto es que, hasta ahora, apenas se han visto avances oficiales.

Los usuarios que esperan el juego han tenido que conformarse con rumores, filtraciones y alguna que otra imagen parcial, lo que ha mantenido el misterio alrededor del proyecto durante varios años. Aun así, lo que sí se conoce es que el desarrollo del título no ha estado exento de dificultades.

En diciembre de 2023, un ciberataque afectó a Insomniac Games, filtrando información de empleados y gran cantidad de material del juego. Esto obligó al estudio a realizar ajustes en su planificación, aunque hasta el momento no se sabe con exactitud cómo impactaron estos cambios en la producción final del juego. Aun así, los rumores sugieren que la espera podría estar a punto de terminar.

Marvel's Wolverine podría estar listo para ser revelado

Fuentes internas aseguran que Marvel's Wolverine está listo para mostrarse oficialmente por primera vez desde su anuncio, y que la producción del próximo tráiler ya se ha completado. Todo apunta a que la presentación tendrá lugar en el próximo evento State of Play de PlayStation, programado tentativamente para finales de septiembre. En caso de que no aparezca allí, se espera que el tráiler sea lanzado en los meses siguientes, siendo The Game Awards una de las fechas más probables para su estreno.

Por ahora, ni PlayStation ni Insomniac Games han confirmado la fecha de lanzamiento del juego, aunque se mantiene como exclusiva de PlayStation 5. Sea como sea, lo que está claro es que los jugadores estarán atentos, ya que la confirmación del tráiler sería el primer vistazo real a Wolverine en acción.