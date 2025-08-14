4 nuevos juegos gratis que puedes disfrutar en Steam desde este preciso instante

El catálogo de juegos gratuitos de Steam continúa expandiéndose, ofreciendo nuevas oportunidades para disfrutar de experiencias llenas de diversión. A continuación, presentamos cuatro nuevos títulos gratuitos que ya puedes descargar y conservar permanentemente. Algunos de ellos permiten jugar con los millones de usuarios activos diariamente en la plataforma de Valve. Conócelos a continuación para saber si alguno de ellos es tu agrado para poder jugarlo ya mismo.

Fishing Online

Fishing Online te permite disfrutar de la pesca en bellos entornos naturales… en línea. Únete a tus amigos o a jugadores de todo el mundo y vive juntos una relajante vida de pesca. ¡Tu aventura pesquera comienza aquí! Cuando atrapes un pez, empezará el verdadero reto mientras luchas por enrollar el sedal y sacarlo del agua. Controles sencillos se combinan con patrones de comportamiento únicos de cada pez para ofrecerte esa satisfactoria emoción de la pesca.

StormCore

StormCore es un dinámico shooter en tercera persona con elementos roguelite. Juegas como un cíborg olvidado, reactivado para salvar un planeta alienígena moribundo de los catastróficos errores de sus creadores. Con extremidades modulares y un gran poder de fuego, arrasa con hordas de insectos alienígenas, optimiza tu configuración, consigue potentes mejoras y llega a la torre terraformadora StormCore antes de que el mundo colapse en solo tres días.

Pair A Dice

¡Lanza los dados para invocar objetos, enemigos y jefes en Pair A Dice! Luego, usa lo que obtengas para fabricar herramientas y sobrevivir a los impredecibles desafíos de la isla. ¡Consigue gemas especiales de los enemigos que, al combinarse, desatan intensas batallas contra jefes que dejarán a ti y a tus amigos robots boquiabiertos!

TunTunWorld

TuntunWorld es un nuevo juego gratis de Steam Steam

TunTunWorld es un juego de acción en 3D con perspectiva en tercera persona. Los jugadores controlan a un personaje para explorar el mapa utilizando tres acciones principales: pinchar, agarrar y saltar. Al investigar diferentes áreas, pueden descubrir y resolver misterios. El objetivo final es resolver todos los puzles y completar el juego.