Steam tiene un nuevo juego gratis disponible para cualquier usuario de la plataforma
El catálogo de free to play de la tienda digital de Valve suma una nueva propuesta de lo más interesante
Steam se consolida como la principal plataforma para jugadores de PC, destacada por su amplio catálogo y su estrategia de ofrecer juegos gratuitos que permiten a los usuarios ampliar sus colecciones sin costo. Con un enfoque en mantener una oferta dinámica y atractiva, Valve incorpora periódicamente nuevos títulos free-to-play, lo que enriquece la experiencia de juego y sostiene el interés de la comunidad. Entre las recientes incorporaciones, un juego ha captado especial atención.
Wires And Whiskers, recién añadido a la sección de juegos gratuitos de Steam, brinda a los jugadores la oportunidad de disfrutar de una experiencia innovadora sin inversión económica. A diferencia de otras promociones, este título no tiene fecha límite para su descarga gratuita, permitiendo a los usuarios agregarlo a su biblioteca digital en cualquier momento, garantizando acceso permanente en la plataforma de Valve. Esta flexibilidad subraya el compromiso de Steam con la accesibilidad y la satisfacción del usuario.
Wires And Whiskers, nuevo juego gratis disponible en Steam
Wires and Whiskers es un juego cooperativo local para dos jugadores, rápido y dinámico, donde controlas a una gerbo cibernética de laboratorio y su exotraje armado en combates tácticos y rompecabezas magnéticos. Cada jugador tiene un rol único: uno controla el movimiento ágil y ataques cuerpo a cuerpo (la gerbo), mientras que el otro maneja ataques a distancia e interacciones magnéticas (el exotraje). ¡Coordínense con precisión para sobrevivir en un mundo irradiado lleno de enemigos mutantes y tecnología inestable!
Si aún no has probado Wires And Whiskers, este es un momento ideal para aprovechar esta oferta y disfrutar de un juego que promete horas de entretenimiento sin coste. Gracias a su modelo free-to-play, permanecerá disponible gratuitamente, ya sea que lo descargues ahora o más adelante. Mantente atento a las actualizaciones de Steam, ya que la plataforma seguirá ofreciendo nuevos títulos que enriquecen la experiencia de los jugadores de PC.
