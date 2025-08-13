Steam tiene un nuevo juego gratis disponible para cualquier usuario de la plataforma

Steam se consolida como la principal plataforma para jugadores de PC, destacada por su amplio catálogo y su estrategia de ofrecer juegos gratuitos que permiten a los usuarios ampliar sus colecciones sin costo. Con un enfoque en mantener una oferta dinámica y atractiva, Valve incorpora periódicamente nuevos títulos free-to-play, lo que enriquece la experiencia de juego y sostiene el interés de la comunidad. Entre las recientes incorporaciones, un juego ha captado especial atención.

Wires And Whiskers, recién añadido a la sección de juegos gratuitos de Steam, brinda a los jugadores la oportunidad de disfrutar de una experiencia innovadora sin inversión económica. A diferencia de otras promociones, este título no tiene fecha límite para su descarga gratuita, permitiendo a los usuarios agregarlo a su biblioteca digital en cualquier momento, garantizando acceso permanente en la plataforma de Valve. Esta flexibilidad subraya el compromiso de Steam con la accesibilidad y la satisfacción del usuario.

Wires And Whiskers, nuevo juego gratis disponible en Steam

Wires and Whiskers es un juego cooperativo local para dos jugadores, rápido y dinámico, donde controlas a una gerbo cibernética de laboratorio y su exotraje armado en combates tácticos y rompecabezas magnéticos. Cada jugador tiene un rol único: uno controla el movimiento ágil y ataques cuerpo a cuerpo (la gerbo), mientras que el otro maneja ataques a distancia e interacciones magnéticas (el exotraje). ¡Coordínense con precisión para sobrevivir en un mundo irradiado lleno de enemigos mutantes y tecnología inestable!

Si aún no has probado Wires And Whiskers, este es un momento ideal para aprovechar esta oferta y disfrutar de un juego que promete horas de entretenimiento sin coste. Gracias a su modelo free-to-play, permanecerá disponible gratuitamente, ya sea que lo descargues ahora o más adelante. Mantente atento a las actualizaciones de Steam, ya que la plataforma seguirá ofreciendo nuevos títulos que enriquecen la experiencia de los jugadores de PC.