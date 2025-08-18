4 nuevos juegos gratis en Steam que todos los jugadores pueden descargar de forma ilimitada

Steam se destaca como una de las plataformas más relevantes a nivel global, especialmente en el ámbito de los videojuegos para PC. Con millones de usuarios activos diariamente, la plataforma de Valve ofrece numerosas ventajas, entre las que se incluye un extenso catálogo de juegos gratuitos diseñados para maximizar tu entretenimiento. A continuación, presentamos cuatro títulos que han recibido un elevado número de valoraciones positivas, consolidándose como opciones altamente recomendables.

Saga of Guardians

Saga of Guardians es un juego único que combina cartas coleccionables y auto-battler. Construye TU mazo, coloca tus cartas estratégicamente y asciende en las clasificaciones de la Arena JcJ. Colecciona cartas de 3 facciones únicas y descubre las sinergias más poderosas para superar a tus oponentes.

The HELL Prologue : City Builder of the Dead

Como Gobernador del Infierno, tu tarea no es solo construir una ciudad, sino transformar el caos en orden en un reino dominado por el pecado. Aquí, cada decisión y cada alma cuentan. En The HELL Prologue : City Builder of the Dead, darás forma a una ciudad infernal a partir de los restos de la desesperación, equilibrando recursos limitados mientras aprovechas el poder de las almas perdidas. Enfréntate a oscuros desafíos inspirados en los siete pecados capitales y combate a colosales titanes que custodian los secretos del inframundo. Cada misión profundiza en el trasfondo narrativo y pone a prueba tus habilidades estratégicas, ya que cada fracaso allana el camino para tu resurgimiento.

Excommunication

Los renegados Angloids y las almas descarriadas traman planes dentro de los reinos artificiales; déjalos arder en este surrealista hack and slash. Excommunication es una experiencia artística en la que los herejes sueñan con levantarse en rebelión. Pero que el acero sea tu respuesta. Ningún hereje quedará en pie.

Mate in Eleven

Mate in Eleven es un nuevo juego gratis disponible en Steam. Steam

Mate in Eleven (#M11) es otra propuesta dentro del formato auto-battler. M11 aporta un giro único gracias a su sistema de “Combate Perfecto” basado en motor, que elimina por completo el factor aleatorio (RNG) de los combates. Lo único que importa es tu posicionamiento y tu capacidad de leer al oponente y su estrategia. Con una reducción también del azar en la tienda, este juego recoge el aspecto de “conocimiento perfecto” propio del ajedrez dentro del género auto-battler, permitiendo al mismo tiempo que los jugadores piensen de forma táctica. Esto da lugar al auto-battler competitivo perfecto, en el que tus microajustes, tu colocación y tus decisiones económicas determinan exactamente el puesto que ocuparás en cada partida.