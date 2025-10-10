Andrew Garfield responde a ese importante casting de 'Harry Potter' que nunca hizo: "Llegué muy tarde"

Hace unos años, apareció en redes sociales un fan art de Harry Potter que se extendió como la pólvora. La imagen imaginaba cómo se vería Andrew Garfield, el popular actor que protagonizó The Amazing Spider-Man, como Remus Lupin. Ahora, con el estreno de la nueva serie de HBO y un renovado interés en el reparto, el actor finalmente se ha pronunciado sobre la idea de interpretar al profesor de Hogwarts.

En este sentido, Andrew Garfield recurrió a TikTok para responder a los comentarios que los seguidores hicieron sobre él. Mientras veía un video antiguo suyo, una publicación llamó su atención. Y es que un usuario hizo una referencia a Remus Lupin. Justo después, reveló que había empezado a ver las películas de Harry Potter hace poco: "Llegué muy tarde".

De Spider-Man a Hogwarts: la curiosa conexión de Andrew Garfield

Casualmente, Andrew Garfield afirmó que acababa de terminar la tercera película, donde el personaje en cuestión hizo su primera aparición. En una entrevista anterior con BBC, sobre todo tras las teorías que circularon en redes sobre la elección de Andrew Garfield, le preguntaron si interpretaría a Remus Lupin o no. Y, como suele hacer con cualquier rumor, respondió de forma evasiva: "Consideraré cualquier papel que me ofrezcan. ¿Qué te parece?".

Aunque es cierto que la próxima serie de Harry Potter de HBO no ha anunciado oficialmente quién será el encargado de dar vida a Remus Lupin, es poco probable que Andrew Garfield sea quien asuma el papel. Dado que la intención de la serie es hacer que cada temporada se base en una sola novela, no se espera la aparición del personaje hasta la tercera temporada. En los libros, se supone que tiene entre 30 y 40 años. Dado que el actor tiene 42 años, para cuando se estrene la tercera temporada, sería demasiado mayor para considerar esta opción.

Esta podría ser una noticia decepcionante para los espectadores que desean verlo en la nueva serie de Harry Potter. Sin embargo, también es dudoso que alguien lo esperara realmente. Con suerte, independientemente de a quién elija HBO para interpretar al icónico Remus Lupin en esta renovada versión de Hogwarts, encajará a la perfección en el papel.