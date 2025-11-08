Antes de 'Star Trek' y 'Star Wars', esta olvidada serie de ciencia ficción elevó el listón en el género

Algunos años antes de que la serie original de Star Trek llegara para revolucionar la ciencia ficción en televisión, se estrenó en ABC una innovadora serie de ciencia ficción conocida como The Outer Limits. Por desgracia, ha pasado tanto tiempo que la serie ya no es nada conocida fuera del círculo de los seguidores más entusiastas del género. Sin embargo, fue tan importante para la televisión como lo fue la producción que marcó el rumbo de Star Trek o posteriormente Star Wars.

Durante el último medio siglo, muchas series de televisión han intentado replicar la fórmula de Star Trek. Lo que muchos desconocen es que Star Trek, en cierto modo, fue el equivalente televisivo de The Outer Limits en la década de 1960. Esta serie antológica abrió una ventana a otro mundo para que la nave Enterprise pudiera explorarlo con mayor empeño.

'The Outer Limits' fue la pionera de la ciencia ficción

Lo justo sería el hecho de incluirla entre las mejores series de ciencia ficción de todos los tiempos, junto con otras producciones que fueron un punto de inflexión. Sin The Outer Limits, ninguna de las series vinculadas a Star Trek existiría, al igual que muchas otras que se encuentran en el panteón de ciencia ficción de la televisión.

En 1963, la ciencia ficción era principalmente dominio de las películas de serie B. En ese momento, la mayor parte de las producciones recreaban escenarios distópicos que eran más bien versiones caricaturescas de todo lo que vino después. La única excepción a la regla era The Outer Limits de la CBS, pero la realidad es que esta serie no se centraba únicamente en la ciencia ficción.

'Star Trek: La serie original' se emitió originalmente entre 1966 y 1969 Difoosion

Entonces, The Outer Limits apareció de repente. Fue la primera serie de ciencia ficción de calidad en televisión. Y es que fue la que abrió el camino para muchas más. Desde su inquietante secuencia introductoria hasta su interés por la vida extraterrestre y los avances tecnológicos realistas, esta serie sentó las bases de lo que constituye la ciencia ficción.

Por ese motivo, The Outer Limits es el ejemplo perfecto de una serie clásica de ciencia ficción que se mantiene a la altura de algunas producciones mucho más actuales. Sus efectos especiales siguen siendo tan sorprendentes como el momento en que se estrenó, y sus tramas se encuentran entre las más creativas de ciencia ficción. Pero a diferencia de Star Trek o Star Wars, esta serie pasó al olvido. Lo justo es que The Outer Limits reciba el reconocimiento que merece como precursora del género en televisión.