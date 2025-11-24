Brendan Fraser confiesa su decepción por la película descartada de DC que jamás verá la luz

Uno de los protagonistas principales de Batgirl, Brendan Fraser, ha comentado el desafortunado destino que tuvo la película unos años después de la controvertida decisión que llevó a cancelar el proyecto. El actor ganador del Oscar iba a interpretar al villano Firefly en la película de DC, que habría tenido a Leslie Grace ocupando el rol de heroína principal.

En una entrevista reciente, Brendan Fraser expresó su opinión sobre el fracaso que supuso Batgirl en varios sentidos. Eso sí, celebró el intenso trabajo invertido en la película y sugirió lo que su cancelación le quitó al público. El reconocido actor lamentó que la película se considerase un producto de consumo poco interesante y se oponía firmemente a la idea de que el público más joven no pudiera ver un nuevo tipo de superhéroe.

La cancelación de 'Batgirl' fue una sacudida en la industria

Estas fueron sus palabras:

Una película entera. Había cuatro plantas de producción en Glasgow. Me colaba en el departamento de arte solo para curiosear. Lo trágico es que hay una generación de niños que no tienen una heroína a la que admirar. El "contenido" se está mercantilizando hasta el punto de que es más valioso quemarlo que intentarlo en el mercado. Con todo respeto, podríamos arruinarnos a nosotros mismos. Brendan Fraser, sobre la cancelación de 'Batgirl'

A pesar de haber sido filmada en su totalidad y estar en plena posproducción, Warner Bros. Discovery anunció en 2022 que cancelaba Batgirl como medida de deducción fiscal. Esta decisión sin precedentes se produjo en un momento en que el estudio implementaba estrictas medidas de reducción de costos en todos los ámbitos económicos de la compañía. Como es evidente, la fulminante medida fue ampliamente criticada por el público y la industria.

A principios de 2023, surgió más información sobre Batgirl, y el codirector de DC Studios, Peter Safran, declaró que la película "no se podía estrenar". El ejecutivo afirmó que el largometraje, con un presupuesto estimado de 90 millones de dólares, "habría perjudicado a DC y a los involucrados".

En este sentido, Batgirl estaba a punto de traer de vuelta a Michael Keaton como Batman, con J. K. Simmons volviendo a su papel como el Jim Gordon. Ivory Aquino, Amarah Taylor, Jacob Scipio y Ed Wade, entre otros, también estaban previstos. Michael Keaton finalmente regresó como Batman en The Flash, una película que decepcionó tanto a nivel crítico como comercial.