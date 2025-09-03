PlayStation trae de vuelta uno de sus mejores mandos para PS5

En los últimos años, PlayStation ha apostado fuerte por las ediciones especiales de su mando DualSense, con modelos inspirados en juegos icónicos y en momentos clave de la marca. De esta manera, todos los usuarios, especialmente los coleccionistas, han podido disfrutar de versiones conmemorativas como la del 30 aniversario basada en los colores de PS1, o las tematizadas en torno a The Last of Us y Death Stranding 2.

Ahora, la compañía japonesa ha confirmado que otro de los mandos más populares de 2024 volverá a estar disponible tras la insistente demanda de todos aquellos que lo querían y no pudieron conseguirlo por falta de stock.

El regreso del DualSense de Astro Bot, con una pequeña variación

El próximo 30 de octubre, PlayStation relanzará el mando DualSense de Astro Bot, que en su primera tirada se agotó en cuestión de días. Los jugadores podrán reservarlo a partir del 12 de septiembre a las 10:00, tanto en PlayStation Direct como en otros distribuidores seleccionados.

Eso sí, esta nueva edición llega con un matiz. PlayStation la ha bautizado como“Joyful Edition”, ya que incorpora un detalle diferente en el panel táctil. Mientras que el modelo original mostraba unos ojos circulares en color azul, esta versión cambia el diseño por unos ojos curvados hacia arriba, dándole un aspecto más alegre.

Por lo demás, el esquema de colores se mantiene idéntico al de la primera versión, lo que permitirá a quienes no pudieron conseguirlo el año pasado hacerse ahora con una de las piezas más codiciadas por los seguidores de la consola.

Con este movimiento, Sony no solo demuestra que escucha a su comunidad, sino que también consolida la tendencia de relanzar periféricos especiales que lograron un gran éxito en su debut.