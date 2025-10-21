Charlie Cox se pronuncia sobre la esperada aparición de Daredevil en 'Spider-Man: Brand New Day' del UCM

Aunque varios héroes de Marvel Studios formarán parte del próximo estreno de Spider-Man, no se sabe si la versión de Daredevil que interpreta Charlie Cox aparecerá o no. Después de que formase parte del elenco de Spider-Man: No Way Home ha aumentado aún más el interés por ver a Matt Murdock formar equipo completo con el icónico héroe arácnido.

En una nueva entrevista, Charlie Cox decidió abordar algunas de las teorías que sugieren su posible participación en Spider-Man: Brand New Day. "Sé que creen que estoy en Spider-Man porque estoy rodando algo en Londres, lo cual no es cierto, no estoy en Spider-Man". En la última entrega protagonizada por Tom Holland, Charlie Cox apareció como el abogado Matt Murdock para ayudar a Peter Parker. Fue un momento emocionante, ya que fue su esperado regreso tras la cancelación de Netflix.

Charlie Cox aclara los rumores sobre su regreso como Matt Murdock

Ese mismo año, antes del estreno de la película, Vincent D'Onofrio también se incorporó a la línea de tiempo de Marvel Studios como Kingpin en la serie de televisión de Hawkeye. Aunque Sony Pictures y Marvel Studios mantienen en secreto los detalles de la trama, se sabe que este filme explorará la vida de Peter Parker, quien está solo tras el hechizo del Doctor Strange que hizo que todos olvidaran quién es.

Al igual que en las anteriores películas de Tom Holland, algunos héroes consagrados se han sumado al elenco de Spider-Man: Brand New Day, con Jon Bernthal al fin llevando a The Punisher a la gran pantalla. Lo hará tras su paso por la primera temporada de Daredevil: Born Again. Después de rumores previos, algunas fotos del set también confirmaron que Hulk será importante en la trama de la cinta.

Eso sí, aún no se ha aclarado cómo encajan Frank Castle y Bruce Banner en la nueva película de Spider-Man. La película de la Fase 6 también presentará a Sadie Sink en un papel aún desconocido. Por otro lado, Brand New Day estará relacionada con la segunda temporada de Daredevil: Born Again. Dado que Spider-Man: Brand New Day aún está en producción, el estreno está programado para el 31 de julio de 2026.