El consejo de una streamer que ha perdido parte de su audición: “Si vas a un concierto, lleva tus malditos tapones para los oídos”

Estamos acostumbrados a que desde el mundo del streaming los creadores de contenido manden mensajes o advertencias relacionadas con lo que han aprendido ellos en su trabajo. Muy a menudo suelen estar centradas en la salud mental, pero el último consejo proveniente de este sector ha sido un poco distinto.

Andrea Botez, streamer y DJ, ha querido dejar una reflexión sobre la importancia de cuidar la salud auditiva después de haber perdido parte de la audición de forma repentina. Esta usuaria ha recurrido a sus redes para compartir un testimonio duro, sincero y con el que espera que otros no pasen por lo mismo.

Tras días de incertidumbre, diagnósticos equivocados y una recuperación que no está garantizada, ha decidido convertir su experiencia en un aviso para todos sus seguidores, especialmente para quienes consumen música a alto volumen con frecuencia.

La advertencia de Andrea Botez tras perder parte de su audición

Andrea Botez ha explicado que todo comenzó una hora después de salir del gimnasio, cuando sintió que su oído izquierdo se “apagaba”, acompañado de un pitido agudo y una sensación parecida a estar bajo el agua.

Tras acudir a urgencias, inicialmente le dijeron que podía tratarse de líquido acumulado por un resfriado, pero su situación no mejoró. Una prueba de audición confirmó que había perdido buena parte de las frecuencias altas de ese oído.

En su reflexión, Botez admite que durante años trató la música alta como algo inofensivo y, aunque empezó a tomar precauciones en los últimos años, cree que el daño acumulado terminó pasándole factura.

Esta experiencia le ha llevado a lanzar mensajes muy contundentes: “Si vas a un concierto, lleva tus malditos tapones para los oídos. Una vez que pierdes la audición, nunca la recuperas. Y una vez que tienes tinnitus, nunca se va”. A pesar de su situación, asegura que seguirá haciendo música y sesiones como DJ.