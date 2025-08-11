El creador de contenido Westcol revela que hará firmar contratos de confidencialidad a las chicas que estén con él

Con el aumento de la repercusión y popularidad de los creadores de contenido, sus seguidores cada vez se interesan más por lo que ocurre en su vida privada, fuera de sus directos y sus vídeos. En este sentido, uno de los puntos más atractivo siempre es el de la vida amorosa.

Relaciones como la de ElXokas con Zeling o la de Plex con Aitana han dado mucho que hablar entre sus admiradores, por eso los creadores de contenido cada vez toman más precauciones a la hora de hablar sobre sus relaciones o a la hora de compartir su intimidad con otras personas, aunque sea de manera esporádica.

El último streamerqueha demostrado hasta que punto piensa que su vida privada se puede ver afectada ha sido el rival de TheGrefg en La Velada del Año V. En uno de sus últimos directos, Westcol ha reconocido que a partir de ahora hará firmar contratos de confidencialidad a las chicas con las que esté.

Westcol asegura que “las chicas quieren decirle a sus amigas” que estuvieron con él

El usuario Javi Oliveira ha sido el encargado de recoger las declaraciones del colombiano, queaseguró que llevará a cabo esta práctica con cualquier mujer, sin excepción.

“Ahora mismo estoy en un punto en el que las chicas quieren decirle a sus amigas, ay, estuve con Westcol, la verdad, fue una noche maravillosa, no la puedo olvidar. Entonces, yo tengo que guardar mucha discreción”, aseguró el creador de contenido, que se encargó de repetir que lo estaba diciendo muy en serio.

Westcol se mostró muy seguro de quecualquier chica que esté con él va a querer contarlo como anécdota, por lo que sentenció que la única manera que tiene para evitar que ellas hablen sobre el tiempo que pasaron juntos es hacerles firmar un contrato de confidencialidad.