Dead Island 3 podría ser una realidad, según el propio estudio

A pesar de que el género de videojuegos de zombis puede parecer algo muy concreto, no son pocas las apuestas que intentan hacerse un hueco en este sector. Sin embargo, no todas alcanzan la repercusión de la saga Dead Island. Tras el éxito de su segunda entrega, que logró superar los 20 millones de jugadores desde su lanzamiento en 2023, los amantes de esta franquicia llevan tiempo pidiendo un nuevo título, y puede que este no tarde en llegar.

Una publicación oficial ha encendido todas las alarmas y parece confirmar que Dead Island 3 va a dejar de ser un deseo para convertirse en una realidad en construcción. El estudio Dambuster, encargado de revivir una secuela que pasó casi una década en un desarrollo problemático, ha celebrado recientemente el 14º aniversario de la saga Dead Island. En ese mensaje, además de agradecer el apoyo a la comunidad, dejaron pistas demasiado claras como para pasarlas por alto.

Dambuster deja caer el futuro de la saga con un nuevo brote

En la publicación se puede ver una imagen del personaje Jacob, de Dead Island 2, abandonando Los Ángeles con una maleta y una mochila, acompañada de la frase: “When there’s no more room in Hell-A…”. Todo apunta a que el próximo escenario dejará atrás California para explorar un nuevo lugar infestado de zombis, quizá incluso un desierto, según sugieren las pistas visuales.

Más explícito aún ha sido el propio texto del estudio, que concluye con: "¿El próximo brote? Dambuster ya está empapado de trabajo. El viaje está lejos de terminar...". Con más de dos años desde el lanzamiento de Dead Island 2, todo indica que el proyecto ya se encuentra en marcha y podría mostrarse pronto.

Aunque no hay ninguna información ni pista concreta, algunos señalan la gala de The Game Awards de final de año como el escaparate perfecto para su anuncio, aunque si no ocurre entonces, 2026 parece el año clave para conocer de manera oficial la próxima entrega.