Dragon Ball estaría preparando su regreso a los videojuegos con un nuevo título para 2026

El universo de Dragon Ball volverá a expandirse muy pronto. Todo apunta a que Bandai Namco prepara un nuevo videojuego de la saga que será presentado oficialmente a comienzos de 2026, durante el evento Dragon Ball Genkidamatsuri, programado para el 25 de enero en la ciudad japonesa de Chiba. La compañía todavía no ha ofrecido detalles concretos sobre la naturaleza del proyecto, pero las expectativas entre los fans son enormes, especialmente después del irregular recorrido comercial de Dragon Ball: Sparking! Zero, el título más reciente de la franquicia.

El anuncio ha sido recibido con entusiasmo, aunque también con una gran dosis de curiosidad. No se sabe todavía si se tratará de un juego de lucha al estilo clásico de la serie Budokai Tenkaichi, de una aventura con tintes de rol como Dragon Ball Z: Kakarot o de una propuesta completamente nueva. La comunidad especula con la posibilidad de que el título incorpore mecánicas más modernas, aprovechando la potencia de las consolas actuales y el auge de experiencias online que combinan acción y narrativa.

El regreso de Goku y compañía a las consolas apunta a 2026

El evento Genkidamatsuri se celebrará en el recinto Makuhari Messe y, según los horarios internacionales, su retransmisión podrá seguirse en la madrugada del 25 al 26 de enero en Europa. Todo indica que será un acontecimiento de gran envergadura, con anuncios relacionados con el manga, el anime y los videojuegos de la franquicia. En este contexto, la presentación de nuevo título de Dragon Ball serviría como uno de los platos fuertes del encuentro.

Bandai Namco ha demostrado en los últimos años un interés renovado por revitalizar la marca a través de diferentes géneros y formatos. Tras el éxito inicial de Kakarot y el regreso nostálgico de Sparking! Zero, la compañía busca ahora un proyecto que combine la espectacularidad de los combates con una narrativa más ambiciosa. Los seguidores esperan una propuesta que haga justicia al legado de la obra de Akira Toriyama, fallecido a comienzos de 2024, cuyo espíritu creativo sigue siendo una inspiración constante para el universo Dragon Ball. Si las predicciones se cumplen, 2026 podría marcar el inicio de una nueva era para Goku y compañía en el terreno de los videojuegos.