ElXokas anuncia que Nate Gentile le hará un nuevo ordenador: "Os preguntaréis cómo quieres seguir teniendo un doble PC"

Aunque ElXokas siempre da que hablar por sus declaraciones, como las últimas sobre ser padre, lo cierto es que parece complicado que vuelva a despertar tanta polémica como con todo lo que ocurrió con su doble PC.

El gallego presumió mucho del ordenador que le había preparado el experto y youtuber Nate Gentile, pero lo cierto es que no tardó ni un directo en empezar a experimentar problemas con su nuevo dispositivo.

Desde el primer error el creador de contenido se lavó las manos, asegurando que él no tenía ninguna responsabilidad de los fallos que estaba teniendo, provocando una ola de comentarios que se dividían echándole la culpa a él y a Nate. Esto llego a tal punto que el propio diseñador del ordenador tuvo que explicar qué había fallado en él.

Sin embargo, parece que esta polémica no ha dañado la relación entre ambos, sobre todo después de que ElXokas haya anunciado que Nate Gentile volverá a hacerle un nuevo doble PC.

ElXokas volverá a tener un doble PC hecho por Nate

La cuenta Mastuerzosfamily ha sido la encargada de recoger las declaraciones del creador de contenido, que empezó anunciando que el youtuber había sido quien le ha ofrecido llevarse el ordenador que lleva ya más de un año utilizando para analizar todos los errores que ha tenido y aprender y mejorar.

Parece que a raíz de esta propuesta surgió la idea de volver a montar un doble ordenador como el que tiene ahora el streamer, algo que él mismo demostró ser consciente de que puede volver a traer cierta polémica: “Muchos os preguntaréis, pero cómo quieres seguir teniendo un doble PC, después de todo lo que ha pasado”.

La respuesta la dio el propio Xokas, que afirmó que él es un tryhardy que, a diferencia incluso de otros streamers, él sí tiene conocimientos de ordenadores y piensa que esta es la mejor forma de hacer su trabajo.