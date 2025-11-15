Esta joya del cine independiente redefinió las películas de multiversos y está disponible en streaming

Durante los últimos años, el concepto de multiversos y realidades alternativas ha ganado popularidad en el cine y las series. Aun así, es justo decir que este tema es complicado de tratar y que son pocas las producciones que logran capturar su esencia para acompañarlas de suspense en su justa medida.

En este sentido, existe una joya del cine independiente que ha dejado una marca imborrable en el género de la ciencia ficción. Al mérito de haber hecho historia con un presupuesto reducido hay que sumarle la capacidad de esta película para explorar cómo un simple encuentro entre amigos puede desatar una serie de eventos que desafían la realidad tal y como la conocemos.

Coherence, el enigma de las realidades paralelas

Dirigida por James Ward Byrkit, Coherence sigue a un grupo de amigos que se reúnen para una cena durante la noche en que un extraño fenómeno cósmico afecta el cielo. Lo que parecía una reunión normal se convierte en una intrincada maraña de sucesos inexplicables, donde cada decisión puede cambiar el curso de los acontecimientos. A medida que la historia avanza, las fronteras entre lo real y lo alternativo se difuminan, manteniendo al espectador en tensión constante.

Esta película ha sido aclamada por su guion inteligente y su atmósfera claustrofóbica, que no depende de efectos especiales ni grandes presupuestos para generar un impacto profundo. Si disfrutaste de las tramas enrevesadas de series como Dark o Black Mirror, Coherence es una experiencia imperdible que te mantendrá pensando mucho después de que terminen los créditos.

Disponible para ver con la suscripción en Filmin, esta obra independiente es un ejemplo brillante de cómo la ciencia ficción puede explorar los límites de la mente y la realidad con un enfoque original y absorbente.