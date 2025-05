Existe una escena controvertida en 'The Flash' que incluso Grant Gustin criticó y trató de cambiar

La mayoría de los espectadores que fueron testigos de la versión de The Flash interpretada por Grant Gustin quedaron encantados con su trabajo. Grant Gustin estuvo más que correcto como Barry Allen en la serie de The CW, pero incluso él reconoce que hubo ciertos momentos en los que The Flash pareció perder el rumbo.

Dicho esto, antes del lanzamiento del DCEU en la gran pantalla, el Arrowverso de The CW era posiblemente el mejor universo compartido de DC que existía en la acción real. En este sentido, una de las producciones más queridas junto a Arrow fue The Flash, pero también hubo momentos en los que la serie empezó a perder el foco y se volvió mucho menos entretenida que lo que fue en las primeras temporadas.

La velocidad no siempre fue suficiente

The CW también demostró que Grant Gustin era el actor perfecto para dar vida al heroico Barry Allen. Un personaje que siempre se esfuerza por ir más rápido que el resto, y que encuentra la manera idónea de salvar a sus seres queridos en cada paso que da. Una carrera contra el tiempo para evitar que su vida se derrumbe por completo. The Flash fue de las mejores series de superhéroes, pero ciertos momentos no esquivaron la polémica.

En un episodio de la séptima temporada, The Flash tiene que hacer frente a uno de los villanos más poderosos a los que se había enfrentado, Godspeed. Tras perseguirlo por la ciudad, Barry Allen consigue el apoyo de uno de los aliados más inesperados, Eobard Thawne. La situación se volvió muy extraña cuando Godspeed invocó un rayo del cielo que empezó a blandir como si fuese un sable de luz. En ese instante, The Flash y Reverse Flash desenvainan sus propios sables de luz.

Como es lógico, Grant Gustin sintió que esta escena era demasiado disparatada. El actor confesó que intentó cambiar la escena a una pelea de velocistas como las que ya se habían producido en la serie, pero el equipo creativo estaba decidido a seguir adelante con esta copia barata de Star Wars. Grant Gustin tenía toda la razón al intentar modificar esta escena, pero nadie le hizo caso.

El principal problema era que la escena no tuviera sentido en el contexto amplio de la serie, ya que el trío de personajes se caracterizaba por ser velocistas. Es decir, su punto fuerte era correr. El hecho de convertirse en una especie de Jedi hizo que se perdiera gran parte de la magia. Cualquier cosa habría sido mejor opción para The Flash que la desafortunada escena de sables de luz que se mostró casi al final.