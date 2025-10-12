Si te fascinó ‘Dark’, esta película española te dejará atrapado en su propio bucle temporal

En los últimos años, las historias sobre viajes en el tiempo han conquistado a los espectadores más exigentes. Series como Dark demostraron que este tipo de relatos pueden ser tan emocionales como complejos, mezclando ciencia ficción, intriga y una narrativa que obliga al espectador a pensar. No es fácil construir una historia coherente cuando el tiempo se convierte en un enemigo más, pero cuando se logra, el resultado puede ser tan adictivo como perturbador.

Mucho antes de que el fenómeno alemán llegara a Netflix, el cine español ya había experimentado con las paradojas temporales y los dilemas que surgen al intentar cambiar el pasado. Una pequeña producción logró lo que muchas grandes superproducciones no consiguieron: crear una historia de suspense impecable con un guion brillante.

Los Cronocrímenes, el bucle temporal perfecto hecho en España

Los Cronocrímenes sigue a Héctor, un hombre corriente que, tras observar algo inquietante desde su casa, decide investigar un suceso aparentemente trivial. Sin embargo, ese impulso lo lleva a adentrarse en un laboratorio donde una máquina del tiempo lo arrastra a un ciclo de acontecimientos imposibles de controlar. Cada decisión que toma lo hunde más en una espiral de confusión, violencia y culpa.

Dirigida por Nacho Vigalondo, esta película combina ciencia ficción, suspense y un humor negro muy sutil para construir un relato que mantiene la tensión desde el primer minuto. No hay grandes efectos visuales ni persecuciones espectaculares, sino que todo se sostiene sobre el guion y una puesta en escena minimalista pero hipnótica.

A día de hoy, sigue siendo una de las películas de ciencia ficción más admiradas fuera de España, elogiada por su inteligencia narrativa y su capacidad para convertir una premisa simple en un thriller inolvidable. Si te apasionan las historias que desafían la lógica del tiempo, puedes ver Los Cronocrímenes en Movistar Plus+.