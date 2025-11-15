Si te fascinó ‘La llegada’, esta joya de ciencia ficción minimalista te atrapará desde el primer minuto

En los últimos tiempos la ciencia ficción ha vivido un renacimiento gracias a que algunas películas han entendido que la sutileza en algunas ocasiones debe de ir por delante del espectáculo. Historias donde el misterio se construye a fuego lento, donde lo importante no son los efectos especiales, sino la tensión, el sonido y la imaginación del espectador.

Entre ellas, hay una producción que logró ganarse un hueco entre los amantes del género, una obra que demuestra que el asombro puede nacer del silencio y de una simple conversación nocturna.

Con una atmósfera que recuerda a los mejores momentos de La llegada, esta película combina el misterio cósmico con una narrativa intimista, situando al espectador en un rincón perdido de los años 50 donde algo extraño comienza a suceder. Sin grandes artificios ni presupuestos millonarios, consigue crear una sensación de inquietud constante y un homenaje elegante a la edad dorada de la ciencia ficción.

The Vast of Night, el misterio que llega desde el cielo

Dirigida por Andrew Patterson, The Vast of Night nos lleva a un pequeño pueblo de Nuevo México donde una joven operadora de centralita y un locutor de radio descubren una misteriosa frecuencia que parece provenir del cielo. Lo que comienza como una simple curiosidad se convierte en una investigación que los empuja a adentrarse en lo desconocido, mientras la tensión crece con cada nueva revelación.

La película brilla por su puesta en escena minimalista y su diseño sonoro envolvente, que logra mantener en vilo al espectador sin necesidad de mostrar demasiado. Con diálogos inteligentes, largos planos secuencia y un tono que recuerda al mejor cine clásico de ciencia ficción, The Vast of Night consigue algo poco común: capturar la sensación de asombro y miedo ante lo inexplicable.

Disponible con la suscripción en Prime Video, esta joya es una de las experiencias más originales del género en los últimos años, ideal para quienes buscan una historia que combina nostalgia, misterio y una mirada profundamente humana hacia lo desconocido.