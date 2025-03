Giancarlo Esposito confirma que su papel original era muy diferente al que se vio en Capitán América: Brave New World

Giancarlo Esposito ha revelado que el plan original no era el de haber interpretado a Sidewinder en Capitán América: Brave New World. Además, el actor también compartió su entusiasmo por poder regresar en una futura película de Marvel Studios. Como bien sabrás, Seth Voelker es el mercenario principal de la Sociedad Serpiente que apareció en el estreno de Sam Wilson como Capitán América en la gran pantalla.

El personaje de Giancarlo Esposito en Capitán América: Brave New World sufrió un cambio importante

En Marvel Studios, la versión de Sidewinder de Giancarlo Esposito juega un papel clave en el plan del Líder para desestabilizar el tratado de adamantium de los Estados Unidos. Todo ello con la intención de acabar con la reputación del presidente Thaddeus Ross y finalmente llevarlo a transformarse en Hulk Rojo frente a todo el mundo.

Además, Sidewinder no muere en Capitán América: Brave New World y su captura por parte de Capitán América prepara el eventual regreso del villano. Además, Giancarlo Esposito revela que, en un primer momento, él mismo fue el elegido para interpretar a King Cobra en el filme. Sin embargo, los retrasos y cambios en la trama que afectaron al desarrollo de Capitán América: Brave New World llevó a que el personaje de Giancarlo Esposito asumiese un papel diferente.

El propio actor afirma que le encantó la idea de interpretar a King Cobra, y cuando su personaje cambió, fue un poco complicado para él. Eso no evita que finalmente pudiese conseguir adaptarse al cambio. Giancarlo Esposito también explicó que espera estar en el UCM un poco más de tiempo tras el papel secundario que tuvo como Sidewinder.

Giancarlo Esposito en una de las escena de la serie 'Parish' AMC

Él mismo contaba que se decidieron hacer algunos cambios que afectaron a su lugar en la trama. Así lo contó con mayor detalle: "Hablé por teléfono con Nate Moore, quien me preparó para ser, posiblemente, un personaje llamado King Cobra. También hablaron de crear un personaje que tuviese un toque de mercenario". Tampoco se olvidaba de decir que esperaba estar en Marvel Studios un poco más de tiempo.

Como es lógico, esta revelación de Giancarlo Esposito solo hace que su personaje en el UCM parezca una ocurrencia algo tardía. Ya sabemos que el actor no fue elegido pensando en Seth Voelker, quien tiene un papel muy pequeño en Capitán América: Brave New World. Además, la Sociedad Serpiente apenas tuvo un impacto significativo en la trama. También es cierto que existen asuntos pendientes entre Sam Wilson y Sidewinder, por lo que la probabilidad de una revancha sigue siendo alta.