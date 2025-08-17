Si te gustó ‘Black Mirror’ y ‘Ready Player One’, esta serie será tu próxima obsesión

En los últimos años, las producciones que exploran mundos digitales y realidades alternas han vivido un auge, captando la atención de muchos espectadores. Títulos como Black Mirror han sabido poner en escena las posibles consecuencias de la tecnología, mientras que Ready Player One presentó un universo virtual lleno de acción. El éxito de estas propuestas las ha convertido en referentes para las otras producciones.

Siguiendo una línea parecida, pero con su propia personalidad, existe una serie que promete enganchar a quienes disfrutan de las tramas que mezclan lo real y lo virtual. Con una narrativa que entrelaza el presente con un futuro cercano, esta producción ofrece una experiencia intensa e invita a reflexionar sobre el impacto de la tecnología en nuestras vidas.

La Periferia, la serie que conecta realidades en un thriller tecnológico

La Periferia, basada en la novela homónima de William Gibson, sigue la historia de Flynne Fisher, una joven que vive en un futuro no muy lejano y que, a través de un dispositivo misterioso, empieza a experimentar una realidad alternativa que parece tan real como la suya. A medida que se adentra en esta nueva dimensión, descubre secretos que podrían cambiar el destino de ambos mundos.

La serie sabe combinar acción, suspense y ciencia ficción con una atmósfera oscura y futurista que consigue darle hacerla única. Además, su propuesta narrativa no se queda en lo superficial y trata temas complejos como la identidad, el poder y la responsabilidad de emplear bien la tecnología.

A lo largo de la historia, esta apuesta desarrolla personajes con profundidad y conflictos intensos, consiguiendo que se sientan realmente vivos. Además, su cuidada producción logra que destaque en efectos visuales y diseño de ambientes, creando una experiencia más inmersiva que sumerge al espectador en un universo creíble y lleno de detalles.

La Periferia está disponible en Prime Video con la suscripción y cuenta con una temporada. Es una apuesta sólida para quienes buscan una historia que desafíe la percepción de la realidad sin perder ritmo ni tensión, mezclando ciencia ficción y thriller a la perfección.