Ibai revela cuánto ha llegado a ganar en un mes sometiéndose al polígrafo: más que muchos en toda la vida

Era lógico pensarque después de La Velada del Año Ibai Llanos iba a tomarse un descanso, pero el creador de contenido a penas ha tenido unos días de vacaciones antes de seguir aprovechando el tiempo para compartir vídeos en YouTube y para anunciar la creación de su equipo de fútbol.

Recientemente, el vasco ha comenzado una serie con un polígrafo en la que algunos compañeros de profesión se han sometido a preguntas realmente duras, como TheGrefg revelando cuál fue el motivo de que se marchase a Andorra.

Sin embargo, en su último vídeo el propio Ibai se ha puesto a prueba enfrentándose al detector de mentiras, respondiendo incluso a cuál ha sido la cantidad máxima de dinero que ha llegado a ganar en un mes.

Ibai reconoce haber ganado más de 6 cifras algún mes

El creador de contenido decidió pedir a algunos streamers que le preparasen preguntas comprometedoras e IlloJuan no dudó en interesarse por uno de los temas que más morbo genera, el dinero.

La cuenta de Terreno Viral ha recogido el momento de la pregunta, que fue exactamente: “¿Algún mes has ganado más de 6 cifras?”.

Lo cierto es que la respuesta de Ibai fue clara y concisa con un simple sí, una afirmación que el polígrafo se encargó de confirmar como verdadera y que dejó con una media sonrisa a IlloJuan.

Ibai no quiso añadir ninguna explicación más a esta revelación, que a priori se entiende como que ha llegado a ganar más de 1 millón de euros en un periodo de un mes. Aun así, es justo destacar que algunos usuarios han mostrado dudas de si con la expresión “más de 6 cifras” el vasco haya entendido más de 100.000 euros, que es el primer número que cumple esa condición.

Sea como sea, la respuesta tampoco ha terminado de sorprender a sus seguidores, que ya se imaginaban que el creador de contenido manejaba grandísimas cantidades de dinero.