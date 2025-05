Ni 'Invencible' ni 'The Boys': Prime Video apuesta por una nueva adaptación que no querrás perderte

Después de sus exitosas adaptaciones televisivas basadas en series de cómics como Invincible y The Boys, Prime Video acaba de adquirir los derechos de una nueva serie conocida como Stillwater. Publicada por Image Comics, esta nueva serie de televisión podría convertirse en su próximo gran éxito. Por supuesto, dado que el próximo lanzamiento de este cómic de terror se vería en Prime Video, Stillwater se ha convertido en una lectura imprescindible para la crítica.

Según ha dado a conocer ComicBook, la serie de cómics de Chip Zdarsky titulada Stillwater será el próximo ambicioso proyecto de Amazon. Lo que se espera es que sea una serie que profundice en las implicaciones morales que puede tener la inmortalidad. Stillwater es una serie de cómics escalofriante que duró casi veinte números.

La nueva apuesta de Prime Video

Esto se traduce en que, antes de la llegada de la adaptación televisiva, el público puede ponerse al día con el material original, tal vez incluso devorar la serie completa de una sola vez. Stillwater aborda una historia que se localiza en un pequeño pueblo que esconde un gran secreto. Por ello, no es precisamente acogedor para los forasteros que entran en él. Sin embargo, el exconvicto Daniel West se siente atraído por el pueblo tras enterarse de que debe reclamar una misteriosa herencia.

Por desgracia para él, en Stillwater no encuentra dinero. Lo que parece estar esperándolo allí es algo que algunos considerarían muy valioso y otros una maldición: la inmortalidad. En Stillwater, las personas no envejecen ni mueren. Además, pueden curarse de prácticamente todas las heridas. Aunque al principio pueda parecer una bendición, no todos los habitantes lo ven así. En un entorno con un lado oscuro, Stillwater es un cómic que recoge la esencia del mejor Stephen King.

Stillwater es una serie con un misterio interesante que propone un estudio de personajes con muchos giros inesperados, así como las responsabilidades que conlleva tanto poder. En cuanto a las adaptaciones de cómics para televisión, los superhéroes son los que dominan. Incluso en series ajenas a Marvel y DC, como The Boys, The Umbrella Academy o Invincible. Sin embargo, los cómics han demostrado ser mucho más que superhéroes, y ver cómo este tipo de cómics llega al público permitirá introducir a los espectadores en un mundo gigante que desconocen.

La serie Stillwater aún no ha recibido fecha de estreno.