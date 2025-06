Jensen Ackles revela cuándo terminará el rodaje de la última temporada de 'The Boys'

Jensen Ackles tuvo un cameo en el final de la cuarta temporada de The Boys. Si bien es cierto que Soldier Boy no apareció mucho en acción en la temporada anterior, su presencia sí que va a cobrar una enorme importancia en la que se espera que sea la quinta y última temporada de la producción de Prime Video. Además, lo que hace aún más emocionante su regreso es la reunión de Jensen Ackles con algunos coprotagonistas que participaron en Supernatural.

Jared Padalecki y Misha Collins serán los próximos actores que se sumen de manera oficial en la próxima temporada de The Boys. Pues bien, gracias a la confirmación de Jensen Ackles, cada vez nos acercamos más a ese esperado encuentro. Dicho esto, los seguidores de The Boys se emocionaron al enterarse de que la quinta temporada sería la última de la franquicia.

El regreso de Soldier Boy a 'The Boys'

Con el emocionante final de la cuarta temporada, donde El Patriota toma el control total de Estados Unidos y el grupo The Boys es separado y sorprendido por los supers, las expectativas por ver el final de temporada son altas. En una nueva entrevista con CBR, Jensen Ackles reveló que ha terminado de filmar su parte en la serie, además de que el rodaje de la quinta temporada finalizará el próximo mes.

Así lo confirmaba:

"The Boys está rodando la quinta temporada. Creo que terminarán el mes que viene. Terminé The Boys el pasado martes y creo que ya tengo todo listo. Pero no sé, nunca se sabe. Quizás tengan que volver para otras cosas".

Sobre lo que poder esperar de esta última temporada de The Boys, la respuesta parece bastante evidente: más violencia y sangre. Pero para los seguidores que esperan esta emotiva reunión de Supernatural, Eric Kripke confirmó que compartirán escenas. Esto sugiere que van a interactuar entre sí. Si bien es cierto que no hay detalles sobre los personajes a los que podrían dar vida, será interesante ver cómo se comparan con Soldier Boy.

La última temporada de The Boys se espera para 2026.