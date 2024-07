¿Por qué "The Boys" ha cambiado el nombre del capítulo final de su temporada 4?

Este jueves Prime Video ha lanzado el final de la cuarta temporada de "The Boys", pero no sin antes realizar ajustes importantes y emitir un mensaje de advertencia. La serie ha modificado el título original del episodio, "Assassination Run" (que podría traducirse como "Carrera de asesinatos"), a "Final de la cuarta temporada" debido al intento de asesinato reciente contra el expresidente de Estados Unidos, Donald Trump.

El título original combinaba las palabras “asesinatos” y “carrera”, con una referencia implícita a la carrera presidencial, lo que, tras el atentado sufrido hace una semana en EEUU, podría interpretarse como una broma de mal gusto. Para evitar malentendidos y posibles ofensas, los responsables de la serie optaron por un título más neutral.

Además del cambio de título, el equipo de "The Boys" emitió una aclaración respecto a las escenas de violencia política presentes en el episodio. Estas escenas, filmadas hace un año, son pura ficción y no guardan relación alguna con los recientes eventos en el mitin de Pensilvania donde Trump fue atacado. El mensaje emitido por la serie enfatiza que cualquier similitud con la realidad es una desafortunada coincidencia: “El final de temporada de 'The Boys' contiene escenas de violencia política ficticia, que algunos espectadores pueden encontrar perturbadoras, especialmente a la luz de las lesiones y la trágica pérdida de vidas sufridas durante el intento de asesinato del expresidente Trump. 'The Boys' es una serie ficticia que fue rodada en 2023, y cualquier escena o similitud argumental con estos eventos del mundo real son coincidentes y no intencionados. Amazon, Sony Pictures Television y los productores de 'The Boys' rechazan, en los términos más enérgicos, la violencia del mundo real de cualquier tipo”.

La cuarta temporada de "The Boys" ha sido la más política hasta la fecha, retratando de manera incisiva la polarización de la sociedad estadounidense actual. El episodio final presenta el escrutinio de votos de las elecciones presidenciales, un momento crucial en la trama. Durante este proceso, el presidente Singer convoca nuevas elecciones y revela que una persona ha ordenado asesinarlo. Por otra parte, La decisión de modificar el título y emitir el mensaje de advertencia ha subrayado la sensibilidad de los creadores de "The Boys" ante los recientes acontecimientos políticos en Estados Unidos. La serie, conocida por su enfoque satírico y provocador, busca evitar cualquier malinterpretación que pudiera surgir de la coincidencia entre la ficción y la realidad.