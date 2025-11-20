Los jugadores debaten sobre una nueva filtración masiva de GTA 6, aunque no es lo que parece

Tres años después de la enorme filtración que sacudió a Rockstar Games, cuando 90 vídeos y más de 50 minutos de gameplay preliminar de Grand Theft Auto 6 se difundieron por la red, la comunidad ha vuelto a experimentar un episodio similar… aunque esta vez con un desenlace muy distinto. Aquella filtración original, extraída supuestamente de canales internos de Slack, ofreció el primer vistazo real a Vice City y a los protagonistas Jason y Lucía, convirtiéndose en uno de los mayores incidentes de seguridad de la industria. Desde entonces, el hacker responsable ha sido detenido y sentenciado, pero el daño ya estaba hecho: dejó tras de sí un clima de desconfianza y una comunidad muy sensible a cualquier indicio de “nuevo material”.

Ese contexto explica por qué, a principios de esta semana, miles de jugadores se convencieron de estar ante otra filtración significativa. Un vídeo empezó a circular en redes mostrando lo que parecía ser a Jason caminando sin camiseta por la acera. Las cuentas que difundieron el clip aseguraban que no solo era material inédito, sino que incluso habría sido grabado desde dentro de las oficinas de Rockstar. El mensaje que lo acompañaba, afirmando que “las cosas estaban empezando a ponerse serias”, contribuyó a que muchos fans creyeran que se trataba de contenido auténtico.

Durante unas horas, el ambiente fue de absoluta euforia y confusión. Parte de la comunidad interpretó las imágenes como un avance no autorizado del progreso del juego, especialmente tras los retrasos acumulados y la enorme expectación que rodea al proyecto. Pero la ilusión duró poco. Varias cuentas veteranas y especializadas en GTA se movilizaron rápidamente para desmontar el vídeo y aportar pruebas de que no era nuevo en absoluto.

Una modificación de la filtración original de GTA 6

Algunos usuarios demostraron que se trataba de una manipulación basada en una vieja imagen filtrada desde las oficinas de Rockstar San Diego. Otros rastrearon el origen hasta una captura de un tuit de enero de 2025, modificada para que pareciera reciente. Con evidencias sólidas y sin rastro de edición fraudulenta, la comunidad terminó concluyendo que el vídeo era falso.

Con Grand Theft Auto 6 previsto para el 19 de noviembre de 2026, episodios como este reflejan la impaciencia, pero también la vigilancia de una comunidad que ya no se deja engañar tan fácilmente. Por el momento, habrá que seguir esperando hasta que Rockstar lance nuevo material de GTA 6 para saber con certeza cómo avanza la propuesta que está llamada a romper todos los registros en el sector del videojuego.