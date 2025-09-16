Kick anuncia "KICKs", su propia versión de los Bits para donar a streamers

Aunque durante la explosión de los streamersTwitch se convirtió en la plataforma de los directos por excelencia, en los últimos tiempos Kick, su máximo rival, no ha parado de crecer convirtiéndose en una verdadera competencia para la plataforma morada.

Este posiblemente sea el momento en el que ambas están más parejas, sobre todo teniendo en cuenta el descenso de espectadores en Twitch y la cantidad de creadores de contenido que ha incorporado Kick a sus filas, incluyendo a personalidades de la talla de MrBeast.

Ahora, la web verde ha dado otro paso para dar caza a su rival mostrando por primera vez su propia versión de los bits. En esta plataforma recibirán el nombre de KICKs y, por lo enseñado, parece que tendrán un funcionamiento muy similar.

Kick ya tiene su propia versión de los bits

La propia cuenta de la página ha sido la encargada de mostrar un vídeo en el que se puede ver cómo se implantará esta forma de donar a los creadores de contenido. En el vídeo se puede ver una tienda en la que se pueden comprar estas monedas virtuales y como después se envían emoticonos animados junto a la donación.

Como decíamos, el funcionamiento es prácticamente idéntico al de los bits de Twitch. Habrá diferentes paquetes con distintas cantidades de KICKs para que cada uno pueda comprar el que prefiera.

Para obtener esta moneda habrá un botón en la zona superior derecha, y después, con la cantidad que compres, podrás adquirir los regalos que mandas en la zona inferior del chat, justo al lado de los puntos que se acumulan por ver los directos durante una cantidad determinada de tiempo.

Lo cierto es que este cambio todavía no se ha implementado aún en Kick, pero es cuestión de tiempo que llegue y que se convierta en un reclamo más tanto para creadores como para audiencia.