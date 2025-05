Marvel Studios no puede permitirse el lujo de repetir este error clave de los X-Men de Fox

Salvo que se convierta en un fracaso inexplicable, Marvel Studios parece haber corregido de la mejor manera posible los numerosos errores que han tenido las adaptaciones de los 4 Fantásticos en la gran pantalla. Es un buen presagio para una película que ha sido tan esperada por los espectadores de todo el mundo. Ahora, con la noticia de que el UCM también prepara un reinicio de la franquicia de los X-Men, la compañía tiene la oportunidad de hacer lo mismo.

Aun así, la franquicia original que lideró 20th Century Foxno falló a los X-Men de la misma manera. Por eso existen muchos menos errores que Marvel Studios tendría que corregir. Dicho esto, eso tampoco significa que no haya lecciones que aprender de algunos errores que se cometieron en el pasado.

Un nuevo comienzo para los X-Men

Lo cierto es que cada película de los X-Men presenta alguna variación diferente de la relación existente entre el Profesor X y Magneto. Estas escenas fueron protagonizadas principalmente por Patrick Stewart e Ian McKellen, aunque James McAvoy y Michael Fassbender en ocasiones también cogían el testigo. La mayor parte de los conflictos pasaban por este dúo tan diferente, pese a que existían otros muchos mutantes en las películas de los X-Men. Por supuesto, Lobezno también parecía estar un paso por encima que el resto de sus compañeros.

Por ese motivo, la gran lección que Marvel Studios debería aprender es que el nombre de X-Men se refiere al nombre de una agrupación plural, así que el protagonismo entre los diferentes miembros del equipo debería de ser una realidad más que un sueño. Dicho esto, pese a que los X-Men tienen una amplia selección de mutantes entre los que poder elegir, eso no significa que Marvel Studios necesite usar a todos.

Una decisión clave que también debería considerarse es el hecho de encontrar mejores villanos para los X-Men en el UCM. No es que los villanos que presentó Fox fuesen malos, sino que simplemente no se utilizaron de la mejor forma posible. Aparte de Magneto, el resto de villanos simplemente no estuvo a la altura de las expectativas. Los pasos a seguir para evitar una oleada de críticas en un proyecto tan esperado parecen fáciles de ejecutar, pero la última palabra siempre la tendrá Marvel Studios.