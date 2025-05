La película de los X-Men en el UCM podría haber encontrado a su director oficial

Pese a que no ha habido muchas novedades con respecto al reinicio de losX-Men en Marvel Studios, la película de los mutantes podría haber encontrado al fin un director. La revelación ha llegado por un nuevo rumor que avanzaría una importante actualización sobre el reinicio. Dicho esto, con la Saga del Multiverso llegando a su final, el estudio está cada vez más cerca de presentar a los personajes de los X-Men.

Por ello, un reinicio protagonizado por el equipo principal de los X-Men en Marvel Studios lleva bastante tiempo en desarrollo. Aunque Michael Lesslie fue contratado para escribir el guion de la película de los X-Men el año pasado, no se ha producido ninguna nueva información sobre la película hasta ahora.

El futuro de los X-Men

Según ha avanzado Deadline, Marvel Studios ha iniciado conversaciones con el director de Thunderbolts*, Jake Schreier, para dirigir la película de los X-Men. Aunque todavía se desconoce cuál es el estado actual del acuerdo, Jake Schreier se reunió con Marvel Studios la semana pasada, lo que lo ha posicionado como la mejor opción posible para ocupar ese importante puesto.

Por ahora, Marvel Studios y Disney no se han pronunciado sobre la posible contratación de Jake Schreier para la película de los X-Men, pero prácticamente se da por hecho. Después del particular éxito que ha tenido Thunderbolts*, no sorprende que Marvel Studios se haya fijado en Jake Schreier como un firme candidato para dirigir el reinicio de los X-Men tras la era de Fox.

Las críticas de Thunderbolts* elogiaron el trabajo del cineasta por esa manera en la que consiguió unir a unos personajes con un trasfondo tan oscuro para explorar las profundidades de la salud mental. Dado que el plan de Kevin Feige para los X-Men promete ser una etapa importante en el UCM, alguien del calibre de Jake Schreier podría ser justo lo que los mutantes necesitan. Si todo sigue su curso natural, lo más probable es que Jake Schreier encabece la franquicia mutante en el UCM.