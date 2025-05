La mayor plataforma de videojuegos de PC, Steam, en peligro por culpa de Tebas y LaLiga

Con el paso de los años, Steam se ha colocado como la plataforma más usada en el mundo de los videojuegos de PC, alcanzando millones de jugadores activos. Sin embargo, parece que la decisión de LaLiga de llevar a cabo una serie de bloqueos masivos de IPs que estaban asociadas a Cloudflare, un servicio que a menudo está asociado a la piratería dentro del mundo del fútbol, está haciendo que Steam tenga problemas. Esto se debe a que Cloudflare también está asociado a otro tipo de plataformas completamente legales y alejadas de la piratería, como por ejemplo, Steam.

En el caso de Steam, la plataforma de Valve, esta se beneficia de los servicios que ofrece Cloudflare en cuanto a la protección contra ataques externos. Sin embargo el bloqueo que LaLiga ha hecho está provocando que Steam funcione mal últimamente en muchos dispositivos, sobre todo, si perteneces a Movistar. Afortunadamente, esto no se trata de que no se pueda jugar a un juego en Steam, sino que este bloqueo de LaLiga está afectando sobre todo a cómo cargan los diferentes elementos de la tienda. Como te puedes imaginar, esto está provocando que algunos juegos no se vendan o que reduzcan su número de alcance. Tal y como informa ComputerHoy.

De hecho, tanto es así que algunos desarrolladores españoles están pensando en llevar a cabo una demanda colectiva contra Tebas y LaLiga, sin embargo, parece probable que todavía falte algo de tiempo para que Steam tome cartas en el asunto. Eso sí, cuando lo haga, es posible que Tebas recule, puesto que esta vez se está metiendo en un terreno realmente importante y estamos hablando de una plataforma que mueve a una gran cantidad de millones de personas.

Steam amplía su catálogo de juegos de forma diaria

Además de ser una plataforma que funciona realmente bien, Steam cuenta con millones de jugadores porque cada día amplía su catálogo de videojuegos y de ofertas disponibles. De hecho, incluso cuenta con una amplia variedad de juegos gratis que puedes descargar y quedarte para siempre, haciendo que puedas vivir aventuras inolvidables sin tener que gastar ni un solo céntimo.

Queda bastante claro que el bloqueo de Tebas y LaLiga para terminar con la piratería no está funcionando y además, puede traer consecuencias importantes para ellos, puesto que como Steam decida meterse en este jaleo, pueden salir muy mal parados. Desde luego, habrá que prestar mucha atención a todo lo que venga en los próximos días, porque puede haber grandes movimientos que lo cambien todo.