El mejor drama de fantasía te toca el alma en streaming: una joya que debes ver al menos una vez en la vida

Dirigida por J.A. Bayona y basada en la obra de Patrick Ness, Un monstruo viene a verme es una de esas películas que se abre paso como una joya que realmente se siente diferente. Lo consigue gracias a un retrato honesto de una experiencia que muchas familias conocen de cerca: la fragilidad que aparece cuando la enfermedad y la incertidumbre entran en casa. En este sentido, resulta interesante por la compleja forma en que un niño intenta comprender aquello que los adultos apenas saben explicar.

La historia sigue a Conor O’Malley, un chico que lidia con la enfermedad de su madre mientras todo en su entorno se desmorona poco a poco. En medio de este caos emocional, surge una figura extraordinaria: un árbol gigantesco que cobra vida para visitarlo cada noche. Lejos de representar un escape fantástico, este monstruo actúa como un catalizador. Es decir, como una voz profunda que empuja al protagonista a enfrentar aquello que teme admitir.

Un viaje íntimo hacia la aceptación

Precisamente, la peculiar relación entre ambos personajes es la que acaba convirtiéndose en el eje emocional que hace avanzar la historia como un puente entre lo real y lo imaginario. De hecho, cada visita del monstruo introduce un relato que funciona como metáfora y que contribuye a explicar algunas situaciones que para un niño resultarían difíciles de asimilar. Esta estructura narrativa, que diferencia los relatos de la trama principal, se intercala con un apartado de acuarela. Y ese es uno de los puntos fuertes del filme.

Es este recurso el que permite que el espectador sea consciente del proceso emocional de Conor desde distintas perspectivas. Además, el largometraje fue reconocido por ser capaz de conectar con todo tipo de público, independientemente de la edad. Es su enfoque tan distintivo el que también facilita que uno entienda el mensaje central: la importancia de expresar el dolor y de reconocer las emociones que todos sentimos. A pesar de tratar un tema sensible, el filme apuesta por una mirada honesta que prioriza el impacto emocional en ciertas escenas.

Con el tiempo, Un monstruo viene a verme se ha consolidado como un largometraje que sigue manteniéndose vivo en plataformas de streaming, como Prime Video, HBO Max o SkyShowtime. Es allí donde continúa llegando a esa parte del público que busca una experiencia cinematográfica que deje marca. Además, su sensibilidad la convierte en una pieza destacada de fantasía que invita a reflexionar sobre uno de los mayores temores del ser humano: la pérdida de un ser querido.