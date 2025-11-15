La sucesora de 'Harry Potter': esta oscura joya en streaming te sacudirá con una realidad más original

En caso de que seas uno de esos fieles admiradores de Harry Potter que quieren volver a enamorarse de un mundo mágico innovador, creo que tengo la serie perfecta para ti. Pese a ser considerada la franquicia de fantasía más rentable, la controversia que últimamente la ha rodeado por las declaraciones de J. K. Rowling la ha colocado nuevamente en el centro de la atención por la razón menos acertada.

Sobre su finalización hace unos años, la realidad es que supuso un duro golpe emocional para quienes amaban los libros y las películas. Por suerte, otras propiedades del género han surgido para llenar ese vacío que dejó atrás. Por eso, espectadores más jóvenes pueden disfrutar de la serie de Percy Jackson en Disney+.

Un inesperado mundo mágico para quienes crecieron con 'Harry Potter'

Mientras tanto, los seguidores más adultos que buscan una versión más oscura pueden disfrutar de esta serie de fantasía que no pasó desapercibida. The Magicians es una fantasía oscura que está respaldada por una impresionante puntuación del 91% en Rotten Tomatoes. Y es que tiene lo que un seguidor de Harry Potter podría desear. La serie sigue a un grupo de jóvenes con habilidades mágicas invitados a asistir a una escuela de posgrado llamada Brakebills. Al igual que Harry Potter, Quentin Coldwater desconoce por completo que existe un mundo mágico en la realidad que vive.

En este sentido, Brakebills actúa como una Hogwarts para adultos, donde los personajes viven aislados del mundo que los rodea la mayor parte del tiempo. Al igual que Hogwarts, este centro también está repleto de misterios y secretos que, con el tiempo, adquieren importancia en la trama. Poco después de comenzar la historia, los estudiantes descubren que están destinados a salvar Fillory, un mundo mágico de fantasía de una dimensión alternativa, de un tirano sediento de poder.

Dicho esto, la serie se diferencia de Harry Potter en varios aspectos importantes. En primer lugar, The Magicians no es apta para toda la familia. A diferencia de los personajes de Harry Potter, los estudiantes de Brakebills tienen comportamientos propios de una edad más adulta, como es el consumo de drogas. También aborda temas para adultos como el abuso y el acoso sexual infantil.

Tanto Harry Potter como The Magicians cuentan con un líder al mando de la lucha contra el villano, pero se sienten más bien como historias corales. La realidad es que Quentin no sobreviviría a la lucha contra el principal villano sin los demás personajes principales que lo acompañan. Es decir, sin la ayuda de Eliot, Margo, Alice, Penny, Kady o Julia. Por si no fuese suficiente, The Magicians transmite un poderoso mensaje sobre la importancia de la familia elegida, un tema vertebral en Harry Potter. Si tienes oportunidad de verla, correría a verla en SkyShowtime.