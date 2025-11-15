La mejor interpretación dramática de George Clooney en años está en esta película de ciencia ficción en streaming

George Clooney lleva décadas demostrando que su talento delante de las cámaras y construyendo todo un legado como actor. Aunque muchos lo recuerdan por sus papeles más carismáticos en películas como Ocean´s Eleven o Gravity, la lista de papeles que ha interpretado es tan larga que siempre hay alguna que pasa más desapercibida. Eso es precisamente lo que le ocurre a esta producción que, pese a no haber causado tanto ruido como otras superproducciones del género tiene mucho que ofrecer.

Es cierto que se enmarca dentro de la ciencia ficción, pero lo que realmente la define es la sensibilidad con la que Clooney aborda la soledad, el arrepentimiento y la necesidad de redención. La influencia del estadounidense va más allá de su actuación debido a que también es el directo de esta película.

Cielo de medianoche, una odisea íntima sobre el fin y el comienzo

Cielo de medianoche sigue a Augustine, un científico que permanece aislado en el Ártico tras una catástrofe global que ha dejado la Tierra inhabitable.

Su misión es contactar con una nave espacial que regresa de una expedición y advertirles de lo que ha sucedido, pero el viaje emocional es igual o más importante que el científico. Su relación inesperada con una niña que aparece en la estación añade una capa de humanidad que da sentido a toda la historia.

La película combina elementos del drama postapocalíptico con la ciencia ficción más contemplativa, creando una atmósfera que recuerda que el espacio, además de ser un lugar espectacular, es también un territorio introspectivo. En Cielo de medianoche, cada decisión pesa, cada silencio habla y cada imagen funciona como una metáfora visual.

Disponible en Netflix, es una propuesta ideal para quienes buscan ciencia ficción emocional, madura y cargada de significado, una historia donde el fin del mundo importa menos que lo que los personajes pueden hacer con lo que queda de él.