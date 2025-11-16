El mejor momento de Vin Diesel: un bombazo de ciencia ficción que no recuerdas y no puedes perderte

Indudablemente, Vin Diesel se ha convertido en el eje central de algunas de las franquicias más exitosas de Hollywood. Fast & Furious quizás sea la saga predilecta del actor, pero también formó parte de Marvel Studios como la voz que da vida a Groot. Lo cierto es que el actor siempre soñó con la idea de tener su propia franquicia de ciencia ficción y fantasía. Aunque estuvo en varias, Las Crónicas de Riddick es la que merece ser más apreciada.

La franquicia incluye tres películas en total: Pitch Black, Las Crónicas de Riddick y Riddick. Todas tuvieron un éxito relativo en taquilla, pero ninguna fue aclamada por la crítica, pese a que la última entrega especialmente mereció tener más reconocimiento. Además del cine, la franquicia también incluye los videojuegos que se ambientan en este mismo universo, así como varias novelas y cómics supervisados por David Twohy, cocreador de Riddick.

Un mundo aparte de 'Fast & Furious' con Vin Diesel al frente

Un aspecto en el que la saga de Fast & Furious ha tenido problemas es que Vin Diesel suele ser mejor cuando interpreta a un antihéroe, más que a un héroe tradicional. Las películas de Riddick le permitieron explotar ese lado más que cualquier otra saga, permitiéndole dar rienda suelta a ese aspecto más intimidante. En este sentido, Riddick resulta exactamente lo que la saga debería ser: Vin Diesel en el papel de un criminal fugitivo y violento mercenario.

Sobre la historia te puedo decir que el protagonista es Richard B. Riddick, un personaje que posee una visión nocturna mejorada, lo que le obliga a usar unas lentes especiales durante el día. Es arrojado a un nuevo entorno en el que debe hacer frente a diferentes personajes y monstruos para poder sobrevivir. Puede que la crítica la pasase por alto porque no ofrece más que eso, pero a veces no se necesita mucho más.

El asunto se complica cuando un equipo de cazarrecompensas aparece para cobrar una enorme recompensa por Riddick. Es una película de ciencia ficción y acción sencilla, pero no por ello menos entretenida. Además, al alejarse del tono más familiar de películas del estilo de Fast & Furious, interpretar a Riddick le permite a Vin Diesel mostrarse realmente en una faceta más peculiar. La mayoría posiblemente la habrá olvidado, pero creo que merece una oportunidad. La puedes encontrar en Prime Video con suscripción a Lionsgate+.