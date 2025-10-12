Para mí, es la mejor película de ciencia ficción de los 90 y sigue siendo insuperable

Hubo una época en la que la ciencia ficción no necesitaba mundos intergalácticos ni presupuestos millonarios para inquietar. Durante la década de los 90 se estrenaron algunas de las mejores producciones de este género, demostrando que bastaba una buena idea para sumergir al espectador en un universo lleno de tensión, filosofía y desesperanza. En esa línea, hay un título que llevó el concepto del “experimento humano” a un extremo hipnótico y claustrofóbico, convirtiéndose con el tiempo en una auténtica obra de culto.

Esta historia no necesita más escenario que un conjunto de habitaciones idénticas, ni más enemigos que el miedo y la desconfianza entre desconocidos. Una producción pequeña, casi teatral, que con el paso de los años ha ganado reconocimiento como una de las propuestas más originales y angustiosas del género.

Cube: un laberinto imposible dentro de la mente humana

Cube nos cuenta la historia de un grupo de personas despierta sin saber cómo en una estructura formada por cubos metálicos conectados entre sí. Cada habitación parece idéntica, pero algunas esconden trampas mortales. Sin recuerdos ni pistas sobre cómo han llegado allí, deberán unir fuerzas para intentar escapar, descubriendo poco a poco que la amenaza no solo está en las paredes que los rodean, sino en ellos mismos.

Esta producción es un ejercicio de tensión puro. Con una puesta en escena mínima y una atmósfera opresiva, plantea preguntas sobre la naturaleza del control, la cooperación y el miedo al otro. Es cine de ideas y de simbolismo, una pesadilla geométrica que se marcó el camino a apuestas más contemporáneas en su forma de mostrar el instinto de supervivencia humano llevado al límite.

A día de hoy, Cube está disponible para alquilar en Rakuten TV y sigue siendo un referente indiscutible del thriller psicológico y de la ciencia ficción más ingeniosa, esa que transforma un espacio cerrado en un universo entero.