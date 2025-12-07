Para mí, mejor que muchas superproducciones de ciencia ficción: adulta, emocional y muy original

La ciencia ficción ha aprendido a dejar de lado en ciertas ocasiones la grandeza de los escenarios espectaculares para atreverse a experimentar un giro hacia historias más íntimas, humanas y centradas en las consecuencias emocionales. No todo tiene que ser naves imponentes o batallas imposibles, a veces basta con una buena idea, una atmósfera inquietante y dos personajes atrapados en dilemas que van mucho más allá de lo racional.

Entre todas las propuestas, hay una película reciente que, sin grandes efectos ni artificios consigue sentirse más adulta y profunda que muchas superproducciones. Lo más interesante de esta historia es la forma en la que juega con la ciencia ficción sin perder nunca de vista a las personas, añadiendo una buena dosis de suspense que te va envolviendo.

Synchronic, una ciencia ficción adulta, original y sorprendentemente emotiva

Synchronic: Los límites del tiempo sigue a dos paramédicos de Nueva Orleans que empiezan a encontrar cadáveres y pacientes en situaciones inexplicables, todos ellos relacionados con una nueva droga sintética capaz de alterar la percepción del tiempo. Lo que comienza como un misterio casi clínico acaba transformándose en un viaje profundamente personal cuando uno de ellos descubre hasta dónde llega realmente el poder de esta sustancia.

Más que una historia de viajes temporales, es un relato sobre cómo enfrentarse a las heridas del pasado y a las decisiones que pueden cambiar una vida entera. Anthony Mackie carga con el peso de la trama y ofrece aquí una de sus interpretaciones más potentes, dando al film una gravedad emocional que lo diferencia de cualquier propuesta similar.

Synchronic es, en definitiva, una de esas películas que sorprenden porque se atreven a mezclar ciencia ficción conceptual con un drama humano de verdad. Original, seria y con una sensibilidad poco habitual en el género, ya puedes ver esta joya en Prime Video con la suscripción.