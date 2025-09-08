La Montaña, de Juego de Tronos, revalida su título como hombre más fuerte del mundo

Durante años, Thor Björnsson ha sido conocido por su imponente presencia en la televisión, interpretando al temible Gregor Clegane, La Montaña, en Juego de Tronos. Sin embargo, más allá de la pantalla, el islandés ha forjado una carrera como uno de los hombres más fuertes del planeta, acumulando títulos internacionales y récords en competiciones de fuerza extrema.

Donde más lejos ha llegado el actor ha sido en el mundo del Strongman, donde la competición exige más que músculo. Estrategia, resistencia y control del cuerpo son esenciales para superar a la élite. Thor, a sus 35 años, continúa demostrando que no solo mantiene su nivel, sino que sigue superando marcas que él mismo había establecido.

Thor Björnsson rompe su propio récord mundial de peso muerto

En la Strongman Competition de Birmingham que se ha celebrado recientemente, Björnsson subió al escenario y levantó 510 kilogramos, pulverizando su récord previo de 505 kilogramos establecido en Alemania. Lo más impresionante para los espectadores fue la aparente facilidad con la que ejecutó el levantamiento, demostrando no solo fuerza bruta sino también un control impecable del movimiento y de la técnica.

En su vlog de YouTube, Thor explicó que la elección de no intentar un peso mayor fue estratégica: “Después de un levantamiento tan masivo, tu sistema nervioso puede quedar agotado. No quiero arriesgarme a perder el título en el resto de la competencia”, comentó. Su decisión le permitió lograr el nuevo récord mundial y la victoria en la competición en un solo día.

Con esta hazaña, Thor Björnsson reafirma que, tanto dentro como fuera de la televisión, sigue siendo un referente en el mundo de la fuerza extrema y que sus logros siguen marcando un estándar para futuras generaciones de atletas.