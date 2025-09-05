El nuevo "reemplazo" de Joffrey en 'Juego de Tronos' será odiado de manera unánime

Posiblemente no exista ningún personaje de la franquicia de Juego de Tronos que cause un mayor rechazo que Joffrey. Sin embargo, puede que un personaje sea un digno contendiente a arrebatarle ese puesto. A Knight of the Seven Kingdoms será una producción que funciona como una precuela de Juego de Tronos, la cual se estrenará en 2026.

También está confirmado que se ambientará a medio camino entre los eventos de La Casa del Dragón y Juego de Tronos. Pese a que es muy odiado, es innegable que la figura de Joffrey Baratheon dejó un legado a su espalda. Es considerado de manera casi unánime el personaje más criticado de todos los tiempos, pero la realidad es que nunca tuvo un rival que estuviese a la altura. Ramsay Bolton puede ser el candidato que más se le acerca, pero Joffrey seguía prevaleciendo.

La nueva precuela de 'Juego de Tronos'

En este sentido, Aegon I Targaryen ha sido considerado el sustituto de Joffrey en La Casa del Dragón. No obstante, la profundidad del personaje ha provocado que cada vez se esté alejando más de esa personalidad. Por ahora, el spin-off de La Danza de los Dragones no tiene un candidato natural a ocupar el puesto de Joffrey en Juego de Tronos. Eso no evita que las novelas de Canción de Hielo y Fuego escritas por George R. R. Martin estén repletas de personajes despreciables.

Pocos son tan sádicos y crueles como el príncipe Aerion Targaryen, hijo del rey Maekar I y hermano mayor de Aegon Targaryen, quien será uno de los personajes principales de la nueva serie. Sin revelar muchos detalles de la trama, Aerion será el antagonista principal de esta próxima producción. En la novela que se inspira, se describe a Aerion como un personaje carismático que es un absoluto monstruo despreciable.

Por otro lado, parte de lo que hace a Joffrey tan aterrador es que es un niño con un poder inmenso, pero existen momentos en los que Tywin, Cersei e incluso Tyrion lo tienen bajo control. En cambio, Aerion es un adulto imparable. Esto lo hace considerablemente más peligroso que Joffrey, pero con la mayoría de los rasgos de privilegio que hicieron al hijo de Cersei un personaje tan insufrible. En este mundo de fantasía, Aerion Targaryen es considerado como "The Monstrous", un título que no se puede conseguir a la ligera.