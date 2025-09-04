Amazon encuentra a la actriz oficial que interpretará a Lara Croft en la serie de 'Tomb Raider'

Ya es oficial. La próxima serie de Tomb Raider estará protagonizada por una actriz que fue clave en Juego de Tronos. A su vez, Amazon ha confirmado la incorporación de un nuevo showrunner. Producida por Amazon MGM Studios, esta serie se basa en la franquicia que comenzó con el videojuego original lanzado en 1996. Desde entonces, la franquicia se ha expandido a todo tipo de formatos.

Desde que la serie animada recibió excelentes críticas, el público ha seguido teniendo excusas para admirar la franquicia. Pues bien, un nuevo grupo de actores será el que protagonice una serie de acción real centrada en la intrépida aventurera que conquistó las consolas. Amazon MGM Studios ha asegurado que la próxima serie de Tomb Raider estará protagonizada por Sophie Turner. También ha incorporado a Chad Hodge como productor ejecutivo y co-showrunner.

Sophie Turner será la nueva Lara Croft

La serie de Prime Video también contará con otros showrunners como Phoebe Waller-Bridge y Jonathan Van Tulleken. Se espera que su producción comience el próximo 19 de enero de 2026. La propia Sophie Turner habló sobre su papel como protagonista principal ahora que se ha confirmado. En un comunicado, reveló lo entusiasmada que está de interpretar a este legendario personaje. Estas fueron sus palabras:

"Estoy emocionadísima de interpretar a Lara Croft. Es un personaje icónico, que significa muchísimo para tanta gente. Estoy dando todo lo que tengo. ¡Tengo muchas ganas de que vean lo que tenemos preparado!"

Tomb Raider es una de las principales franquicias que distribuye Square Enix.

Después de las numerosas noticias que confirman el papel de Sophie Turner como Lara Croft, algunas cosas al respecto de la producción comienzan a ser claras. Y lo más importante, tras meses de rumores que no terminaban de esclarecerse, la existencia de planes concretos para la serie de Prime Video es algo ya indiscutible.

Por supuesto, lo que más entusiasmará a los espectadores es la elección oficial de Sophie Turner como Lara Croft. Las expectativas son totales, sobre todo porque no hay forma de saber cómo será la interpretación de Sophie Turner hasta que próximamente se estrene la serie. Aun así, hasta entonces, existen varios precedentes que llevan a pensar que se desenvolverá bien. La serie de Tomb Raider aún no ha recibido fecha de estreno.